Россия хочет еще

Россия требует от Украины 6 тысяч квадратных километров в рамках переговоров о мирном урегулировании, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, переговоры о завершении войны между Россией и Украиной продолжаются, и на текущем этапе сторонам удалось сузить повестку до нескольких ключевых тем. Главными остаются два вопроса.
«Один из них касается территории. Россияне хотят получить около 6000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Вот чего хотят россияне. С другой стороны, украинцы хотят гарантий безопасности, то ли от европейцев, то ли от кого-то другого», – заявил Вэнс.
Он добавил, что украинцы хотят быть уверены: если соглашение будет заключено, то россияне через несколько месяцев или лет не вернутся и не попросят еще.
«И поэтому мы на самом деле достигли невероятного прогресса, просто выделив и определив эти две основные проблемы. Вопрос на самом деле заключается в том, пройдут ли россияне и украинцы через те двери мира, которые открыл президент (США Дональд Трамп - ред.)», – отметил он.
Вэнс заявил, что работа над мирным урегулированием продолжается, и команда прилагает к этому серьезные усилия. По его словам, он обсудил текущую ситуацию со специальным посланником Стивеном Уиткоффом и выразил уверенность в том, что в конечном итоге удастся достичь договоренности и завершить конфликт дипломатическим путем.
*** 14:28
Президент США Дональд Трамп не считает целесообразной экономическую изоляцию России и готов к сотрудничеству по широкому кругу проектов после урегулирования российско-украинской войны. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Президент был откровенен как с европейцами, так и с россиянами относительно того, что он не видит смысла в экономической изоляции России, если не считать [такой целью] продолжение конфликта. Он хочет, чтобы люди перестали умирать. И после достижения мира он открыт для широкого спектра экономических договоренностей, которые выгодны США», – сказал Вэнс в интервью телеканалу One America News Network.
Он отметил, что вне зависимости от отношения к России и к ее аргументам в пользу конфликта остается фактом – страна располагает значительными запасами нефти, газа и других полезных ископаемых.
При этом вице-президент указал, что США продолжат работать над урегулированием российско-украинской войны и надеются на мирное соглашение. По его мнению, продолжение конфликта не отвечает ничьим интересам.