Россия хочет еще

По его словам, переговоры о завершении войны между Россией и Украиной продолжаются, и на текущем этапе сторонам удалось сузить повестку до нескольких ключевых тем. Главными остаются два вопроса.

«Один из них касается территории. Россияне хотят получить около 6000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Вот чего хотят россияне. С другой стороны, украинцы хотят гарантий безопасности, то ли от европейцев, то ли от кого-то другого», – заявил Вэнс.

Он добавил, что украинцы хотят быть уверены: если соглашение будет заключено, то россияне через несколько месяцев или лет не вернутся и не попросят еще.

«И поэтому мы на самом деле достигли невероятного прогресса, просто выделив и определив эти две основные проблемы. Вопрос на самом деле заключается в том, пройдут ли россияне и украинцы через те двери мира, которые открыл президент (США Дональд Трамп - ред.)», – отметил он.

Вэнс заявил, что работа над мирным урегулированием продолжается, и команда прилагает к этому серьезные усилия. По его словам, он обсудил текущую ситуацию со специальным посланником Стивеном Уиткоффом и выразил уверенность в том, что в конечном итоге удастся достичь договоренности и завершить конфликт дипломатическим путем.