Вторжение российских дронов в Польшу: что известно
Новость дня
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно

При поддержке Azercell состоялся финал Международного чемпионата ICPC

15:15 136

С 31 августа по 5 сентября 2025 года прошел финал 49-го Международного чемпионата по программированию среди студентов (ICPC 2025), телекоммуникационным партнером которого выступил Azercell.

В финале соревнования, прошедшем в Баку, приняло участие 140 университетских команд из 70 стран мира. В ходе финального раунда студенты решали сложные алгоритмические задачи, демонстрируя свои навыки в программировании и командной работе.

Azercell обеспечил организационную команду Фонда ICPC надёжной и бесперебойной связью, а также поддержал создание устойчивой и эффективной телекоммуникационной инфраструктуры. На выставке, организованной в Бакинском Конгресс Центре по случаю мероприятия, участники и гости, наряду с экспозициями ведущих международных технологических компаний, также ознакомились с инновационными решениями мобильного оператора.

Отметим, что чемпионат был организован Фондом ICPC при содействии Университета ADA. Партнерами мероприятия, поддержку которому также оказал PASHA Holding, выступили Центральный банк Азербайджанской Республики, Агентство инноваций и цифрового развития и сообщество ICPC Azerbaijan.

Azercell продолжает вносить вклад в развитие сферы информационных технологий и программирования, поддерживая инициативы, направленные на повышение ИТ-компетенций молодёжи и её профессиональный рост. С 2017 года компания совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования оказывает поддержку подготовке школьников к участию в международных предметных олимпиадах. За этот период учащиеся столичных и региональных школ Азербайджана приняли участие в различных соревнованиях по программированию и завоевали более 100 медалей.

Мощный пожар в Подмосковье
Мощный пожар в Подмосковье видео; обновлено 15:27
15:27 1310
Катар «шокирован» предательством США и Израиля
Катар «шокирован» предательством США и Израиля
15:20 715
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
15:18 544
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
15:10 1145
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
14:29 2134
Французы вышли на улицы: бунт против «затягивания поясов»
Французы вышли на улицы: бунт против «затягивания поясов» видео
14:09 973
В бакинский аэропорт теперь на выделенных такси
В бакинский аэропорт теперь на выделенных такси
13:57 2561
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 864
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно обновлено 14:14
14:14 20969
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7878
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 3123

