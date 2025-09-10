При поддержке Azercell состоялся финал Международного чемпионата ICPC

В финале соревнования, прошедшем в Баку, приняло участие 140 университетских команд из 70 стран мира. В ходе финального раунда студенты решали сложные алгоритмические задачи, демонстрируя свои навыки в программировании и командной работе.

С 31 августа по 5 сентября 2025 года прошел финал 49-го Международного чемпионата по программированию среди студентов (ICPC 2025), телекоммуникационным партнером которого выступил Azercell.

Azercell обеспечил организационную команду Фонда ICPC надёжной и бесперебойной связью, а также поддержал создание устойчивой и эффективной телекоммуникационной инфраструктуры. На выставке, организованной в Бакинском Конгресс Центре по случаю мероприятия, участники и гости, наряду с экспозициями ведущих международных технологических компаний, также ознакомились с инновационными решениями мобильного оператора.

Отметим, что чемпионат был организован Фондом ICPC при содействии Университета ADA. Партнерами мероприятия, поддержку которому также оказал PASHA Holding, выступили Центральный банк Азербайджанской Республики, Агентство инноваций и цифрового развития и сообщество ICPC Azerbaijan.

Azercell продолжает вносить вклад в развитие сферы информационных технологий и программирования, поддерживая инициативы, направленные на повышение ИТ-компетенций молодёжи и её профессиональный рост. С 2017 года компания совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования оказывает поддержку подготовке школьников к участию в международных предметных олимпиадах. За этот период учащиеся столичных и региональных школ Азербайджана приняли участие в различных соревнованиях по программированию и завоевали более 100 медалей.