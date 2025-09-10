Кремль о вторжении российских дронов в Польшу

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы российском происхождении дронов, сбитых в Польше. Он заявил, что комментировать инцидент якобы должно Минобороны России.

«Вы знаете, в данном случае мы не хотели бы это никак комментировать, это не в нашей компетенции. И это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации», - сказал Песков. По его словам, запросов от руководства Польши на контакт с Кремлем после инцидента не поступало.

В ночь на среду воздушное пространство Польши было нарушено беспилотниками, в ответ военные самолеты НАТО поднялись в воздух. Один из беспилотников ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве в Польше.