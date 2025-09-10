USD 1.7000
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно
Новость дня
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно

Кремль о вторжении российских дронов в Польшу

15:10 1152

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы российском происхождении дронов, сбитых в Польше. Он заявил, что комментировать инцидент якобы должно Минобороны России.

«Вы знаете, в данном случае мы не хотели бы это никак комментировать, это не в нашей компетенции. И это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации», - сказал Песков. По его словам, запросов от руководства Польши на контакт с Кремлем после инцидента не поступало.

В ночь на среду воздушное пространство Польши было нарушено беспилотниками, в ответ военные самолеты НАТО поднялись в воздух. Один из беспилотников ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве в Польше.

Мощный пожар в Подмосковье
Мощный пожар в Подмосковье видео; обновлено 15:27
15:27 1316
Катар «шокирован» предательством США и Израиля
Катар «шокирован» предательством США и Израиля
15:20 721
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
15:18 549
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
15:10 1153
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
14:29 2142
Французы вышли на улицы: бунт против «затягивания поясов»
Французы вышли на улицы: бунт против «затягивания поясов» видео
14:09 974
В бакинский аэропорт теперь на выделенных такси
В бакинский аэропорт теперь на выделенных такси
13:57 2563
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 864
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно обновлено 14:14
14:14 20972
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7878
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 3123

