Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ночное вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство «глубоко тревожным» и осудил действия Кремля, пишет Sky News.

«Это был чрезвычайно безрассудный шаг России, который лишь напоминает нам об откровенном неуважении президента Путина к миру и постоянных бомбардировках, с которыми ежедневно сталкиваются невинные украинцы», - заявил Стармер.

Британский премьер сообщил, что уже провел разговор с главой польского правительства Дональдом Туском и подтвердил поддержку Польши. Он также поблагодарил силы НАТО и польских военных за быструю реакцию на атаку.

«Вместе с нашими партнерами - и через наше лидерство в коалиции желающих - мы будем продолжать усиливать давление на Путина, пока не будет установлен справедливый и длительный мир», - подчеркнул Стармер.

Президент Франции Эммануэль Макрон также «решительно осудил» действия Москвы.

«Вторжение российских дронов в польское воздушное пространство во время атаки на Украину неприемлемо. Я это решительно осуждаю и призываю Россию прекратить эскалацию. Я выражаю солидарность с польским народом и правительством», — написал Макрон, продублировав это сообщение на английском и польском языках.

Французский президент пообещал в ближайшее время связаться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Мы не пойдем на компромиссы по безопасности наших союзников», — добавил он.

