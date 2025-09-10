USD 1.7000
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно

Катар «шокирован» предательством США и Израиля

15:20 730

Катар «шокирован» в связи с предательством США и Израиля, которые ранее обещали не наносить удары по представителям радикального палестинского движения ХАМАС на его территории. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«В прошлом месяце Израиль и США обещали им, что представители ХАМАС не будут подвергаться нападениям на их территории. Это обещание оказалось пустым», – пишет газета со ссылкой на неназванных катарских представителей.

Газета отмечает, что катарские власти «шокированы таким предательством». В момент израильского удара по зданию в Дохе представители ХАМАС обсуждали «финальное предложение» США по мирному урегулированию в секторе Газа.

При этом WP подчеркивает, что израильский удар не только подорвал роль Катара как посредника в процессе урегулирования конфликта, но и разрушил его «самый надежный канал связи с лидерами ХАМАС в анклаве».

Израиль нанес удары по Дохе днем 9 сентября. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали «несколько членов политбюро ХАМАС». Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС сообщал о гибели руководителей группировки, включая лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хайю и главу политбюро Халеда Машаля. Однако член политбюро группировки Сухейль аль-Хинди опроверг эти данные. По его словам, погибли сын аль-Хайя – Хаммам – и его офис-менеджер. МВД Катара сообщило о гибели сотрудника Сил внутренней безопасности и нескольких раненых.

