Зубки вашего ребенка: что должны знать родители

Стоматолог Учебной стоматологической клиники Азербайджанского медицинского университета Гюней Гасанова объяснила, что порой постоянные зубы уже сформированы, но не могут прорезаться, потому что корни молочных зубов еще не рассосались. В результате постоянный зуб прячется в толще десны.

Почему у некоторых детей постоянные зубы не прорезываются вовремя? Этот вопрос стал темой прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram.

По словам специалиста, это может быть связано с гормональными нарушениями, в частности, с гипотиреозом: «Некоторые генетические заболевания, такие как остеопетроз, длительный прием лекарств и, самое главное, генетические факторы (наследственные причины) могут вызывать задержку прорезывания зубов. Если у одного из родителей в детстве зубы прорезывались поздно, то для ребенка такая ситуация является вариантом нормы».

Также врач предупредила о более редком явлении – анкилозе зуба (сращение зуба с костной тканью челюсти). «Такой зуб больше не прорезывается, остается на месте и выглядит как «погруженный». Чаще всего это встречается в молочных молярах. Если анкилоз затрагивает молочный зуб, его необходимо немедленно удалить», – заявила Г.Гасанова.

Врач-стоматолог отметила, что самый верный способ контролировать ситуацию – это регулярно делать панорамный рентгеновский снимок (ортопантомограмму): «Это позволяет следить за состоянием всех постоянных зубов и вовремя принять необходимые меры».

В ходе прямого эфира Гюней Гасанова объяснила причины неприятного запаха изо рта у детей (галитоза) и рассказала, как с этим бороться. По ее словам, причиной стойкого неприятного запаха изо рта у ребенка может быть не только недостаточная гигиена, но и различные внутренние заболевания: «Основные причины галитоза – это плохая гигиена полости рта: кариес, воспаление десен (гингивит), снижение количества слюны (сухость во рту), такие хронические заболевания, как гастрит или тонзиллит (ангина), чрезмерное употребление таких продуктов, как чеснок, лук и некоторые специи, неправильная чистка ортодонтических конструкций (например, брекетов)».

Врач-стоматолог порекомендовала родителям обязательный контроль за гигиеной детей: «В первую очередь нужно следить за тем, чтобы ребенок чистил зубы два раза в день и не забывал очищать поверхность языка. Параллельно с этим следует контролировать питание, то есть нужно ограничить употребление сладкой, кислой и острой пищи. И главное, если запах не проходит, то первым шагом должен быть визит к стоматологу. Врач проведет гигиеническую чистку и необходимое лечение. При необходимости он направит вас к другим специалистам для проверки внутренних органов (анализы крови, обследование желудка или горла)».