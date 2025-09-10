USD 1.7000
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно

Баку становится научной столицей: начался обратный отсчет до Евразийского университетского саммита

15:29 179

24–25 сентября 2025 года в Баку соберутся руководители ведущих мировых университетов, ученые и эксперты в области образования.

Согласно сообщению Министерства науки и образования Азербайджана, «Евразийский университетский саммит 2025», организованный международным рейтинговым агентством Times Higher Education (THE), в этом году посвящен теме «Транснациональные исследования: от знаний к глобальному влиянию».

Более 300 участников, 150 организаций и свыше 50 международных и местных докладчиков из более чем 20 стран обсудят в саммите глобальное научно-исследовательское сотрудничество, вклад евразийских университетов в социально-экономическое развитие и роль высшего образования в достижении Целей устойчивого развития ООН.

На основных панелях и сессиях мероприятия выступят директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова, министр культуры и инноваций Венгрии Балаж Ханко, генеральный директор по глобальным вопросам THE Фил Бейти, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Руфат Азизов, ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев, ректор Университета Абу-Даби Гассан Ауад, ректор Назарбаев Университета Ахмад Вакар, ректор Университета Обуда Левенте Ковак, исполнительный директор Университета Конструктор Томас Ауф дер Хейде и другие влиятельные деятели в сфере образования.

«Эта масштабная встреча станет важной площадкой для демонстрации потенциала сотрудничества между университетами Евразии, проложит путь к новым партнерствам и продвинет научные и образовательные возможности региона на глобальном уровне», - отметили в Миннауки.

Мощный пожар в Подмосковье
Мощный пожар в Подмосковье видео; обновлено 15:27
15:27 1327
Катар «шокирован» предательством США и Израиля
Катар «шокирован» предательством США и Израиля
15:20 735
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
15:18 556
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
15:10 1166
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
14:29 2154
Французы вышли на улицы: бунт против «затягивания поясов»
Французы вышли на улицы: бунт против «затягивания поясов» видео
14:09 975
В бакинский аэропорт теперь на выделенных такси
В бакинский аэропорт теперь на выделенных такси
13:57 2574
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
Сабина Алиева рассказала китайцам о правах человека
12:35 865
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно обновлено 14:14
14:14 20981
Почему Израиль ударил по Катару?
Почему Израиль ударил по Катару? корреспонденция по горячим следам; все еще актуально
9 сентября 2025, 19:30 7880
Украина делает ставку на Азербайджан
Украина делает ставку на Азербайджан
11:44 3123

