Баку становится научной столицей: начался обратный отсчет до Евразийского университетского саммита

Согласно сообщению Министерства науки и образования Азербайджана, «Евразийский университетский саммит 2025», организованный международным рейтинговым агентством Times Higher Education (THE), в этом году посвящен теме «Транснациональные исследования: от знаний к глобальному влиянию».

24–25 сентября 2025 года в Баку соберутся руководители ведущих мировых университетов, ученые и эксперты в области образования.

Более 300 участников, 150 организаций и свыше 50 международных и местных докладчиков из более чем 20 стран обсудят в саммите глобальное научно-исследовательское сотрудничество, вклад евразийских университетов в социально-экономическое развитие и роль высшего образования в достижении Целей устойчивого развития ООН.

На основных панелях и сессиях мероприятия выступят директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова, министр культуры и инноваций Венгрии Балаж Ханко, генеральный директор по глобальным вопросам THE Фил Бейти, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Руфат Азизов, ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев, ректор Университета Абу-Даби Гассан Ауад, ректор Назарбаев Университета Ахмад Вакар, ректор Университета Обуда Левенте Ковак, исполнительный директор Университета Конструктор Томас Ауф дер Хейде и другие влиятельные деятели в сфере образования.

«Эта масштабная встреча станет важной площадкой для демонстрации потенциала сотрудничества между университетами Евразии, проложит путь к новым партнерствам и продвинет научные и образовательные возможности региона на глобальном уровне», - отметили в Миннауки.