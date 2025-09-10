Уроки азербайджанского языка для соотечественников за рубежом

Уже третий год продолжается регистрация в проекте «Родной язык – азербайджанская школа», который реализуется для соотечественников, проживающих за рубежом.

Цель проекта – оказать поддержку нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, в изучении родного языка, знакомстве с национальной культурой, историей и географией. Участники проекта не только развивают языковые навыки, но и усваивают культурное наследие, а также укрепляют связи с Родиной.