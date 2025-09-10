USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Уроки азербайджанского языка для соотечественников за рубежом

регистрируйтесь и присоединяйтесь!
15:50 909

Уже третий год продолжается регистрация в проекте «Родной язык – азербайджанская школа», который реализуется для соотечественников, проживающих за рубежом.

Цель проекта – оказать поддержку нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, в изучении родного языка, знакомстве с национальной культурой, историей и географией. Участники проекта не только развивают языковые навыки, но и усваивают культурное наследие, а также укрепляют связи с Родиной.

Желающие принять участие в проекте будут разделены на группы по возрасту (младшая: 6–10 лет, средняя: 11–13 лет, старшая: 14–18 лет) и уровню владения языком (начальный, средний, продвинутый). Для этого необходимо пройти заранее организованное короткое языковое тестирование.

Занятия будут проводиться опытными преподавателями онлайн в интерактивном режиме 2–3 раза в неделю. Начало обучения — 15 сентября 2025 года.

Ссылка для регистрации:  https://forms.gle/hxcmFNEujsQ7TN5P6

Крайний срок подачи заявок - 14 сентября 2025 года.

Официальный сайт: https://anadili.agma.az/

Контакты: +994 51 226 71 21 (WhatsApp, Telegram).

Участникам, успешно завершившим программу, будет выдан сертификат, соответствующий их уровню владения азербайджанским языком. Проект организован Ассоциацией молодых учителей Азербайджана и реализуется при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Трамп потребовал казни для убийцы молодой украинки
Трамп потребовал казни для убийцы молодой украинки
17:27 140
США дали обещание после вторжения российских беспилотников в Польшу
США дали обещание после вторжения российских беспилотников в Польшу обновлено 16:52
16:52 2935
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу обновлено 15:50
15:50 23679
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема; все еще актуально
02:05 7176
Пашинян летит к Путину
Пашинян летит к Путину
16:15 1886
Никак не могут потушить пожар в Подмосковье
Никак не могут потушить пожар в Подмосковье видео; обновлено 16:05
16:05 3440
Катар хочет привлечь Нетаньяху к ответственности
Катар хочет привлечь Нетаньяху к ответственности обновлено 16:33
16:33 2518
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
15:18 1569
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
15:10 2974
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
14:29 3610
Лионский вокзал в Париже захвачен толпой
Лионский вокзал в Париже захвачен толпой видео; обновлено 17:08
17:08 1957

ЭТО ВАЖНО

Трамп потребовал казни для убийцы молодой украинки
Трамп потребовал казни для убийцы молодой украинки
17:27 140
США дали обещание после вторжения российских беспилотников в Польшу
США дали обещание после вторжения российских беспилотников в Польшу обновлено 16:52
16:52 2935
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу обновлено 15:50
15:50 23679
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема; все еще актуально
02:05 7176
Пашинян летит к Путину
Пашинян летит к Путину
16:15 1886
Никак не могут потушить пожар в Подмосковье
Никак не могут потушить пожар в Подмосковье видео; обновлено 16:05
16:05 3440
Катар хочет привлечь Нетаньяху к ответственности
Катар хочет привлечь Нетаньяху к ответственности обновлено 16:33
16:33 2518
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
Вторжение российских дронов в Польшу: как отреагировали Макрон и Стармер?
15:18 1569
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
Кремль о вторжении российских дронов в Польшу
15:10 2974
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
И Орбан отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу
14:29 3610
Лионский вокзал в Париже захвачен толпой
Лионский вокзал в Париже захвачен толпой видео; обновлено 17:08
17:08 1957
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться