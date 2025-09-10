USD 1.7000
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно
Новость дня
Вторжение российских дронов в Польшу: что известно

Все больше российских регионов сталкиваются с дефицитом бензина

15:39 132

Топливный кризис, наметившийся в России после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), разгорается все сильнее. Если в конце августа дефицит бензина наблюдался в Забайкалье, Приморье, на Курилах и в оккупированном Крыму, то в сентябре с ним столкнулись в Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях, а также в Калмыкии и Татарстане.

Кроме того, перебои с поставками фиксируются в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской автономной области и на Чукотке. Это следует из данных Независимого топливного союза (НТС), которые приводят «Известия».

«Изначально проблема нехватки топлива носила локальный характер, но теперь можно говорить о том, что география расширяется: все больше регионов России сталкиваются с дефицитом», — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. Он добавил, что дефицит, проявившийся сначала в отдаленных регионах, постепенно распространяется по европейской части страны.

По словам президента НТС Павла Баженова, перебои с поставками 92-го и 95-го бензинов уже привели к закрытию ряда независимых АЗС в регионах. «Кто-то не работает «от бензовоза до бензовоза», кто-то «замотал пистолеты» уже длительное время. В целом уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)», — подтвердила член Российского топливного союза (РТС) Екатерина Савкина.

В результате продолжавшихся весь август атак украинских дронов на НПЗ Россия потеряла 17% мощностей нефтепереработки, или 1,1 млн баррелей в сутки, подсчитывал Reuters. Ряд крупных заводов полностью останавливали производство — Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 млн тонн в год, Саратовский (5,8 млн тонн), Волгоградский (14,8 млн тонн) и Сызранский (8,5 млн тонн). Общий простой мощностей НПЗ в августе достиг 6,4 млн тонн, что стало историческим рекордом. В сентябре частично остановил работу Рязанский НПЗ, который обеспечивает около 5% всей нефтепереработки в стране.

Остановка заводов привела к росту биржевых цен на бензин. С начала года они подскочили на 40–50%, а в августе переписали исторические рекорды — 72,6 тыс. руб. за тонну Аи-92 и 82,2 тыс. руб. за тонну Аи-95. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), 9 сентября Аи-92 торговался по 71,8 тыс. руб. за тонну, а Аи-95 — по 79 тыс. При этом, по словам источников «Известий», желающих купить топливо на бирже — больше тысячи, а предлагаемые объемы крайне малы. В результате все партии распродаются мгновенно.

На этом фоне российское правительство поручило нефтяным компаниям запустить резервные мощности, скорректировать программу плановых ремонтов заводов, а также стало в ручном режиме регулировать перевозку топлива по железной дороге. Также для стабилизации ситуации на два месяца был продлен запрет на экспорт топлива.

