НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Байрамов встретился с представителем Госдепартамента США

15:46 523

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял старшего сотрудника Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендана Ханрахана.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Повестка встречи охватывала широкий спектр вопросов, в том числе итоги Вашингтонского саммита и мирный процесс на Южном Кавказе.

Стороны рассмотрели текущее состояние азербайджано-американских отношений, перспективы их дальнейшего развития в контексте подписанного в Вашингтоне Меморандума о взаимопонимании между США и Азербайджаном, предусматривающего создание Хартии стратегического партнерства, а также актуальные региональные и международные вопросы безопасности.

На встрече состоялся обмен мнениями об истории азербайджано-американских отношений и взаимовыгодном сотрудничестве в ряде областей, включая безопасность и энергетику. Особо было отмечено, что визиты и контакты на высшем уровне, состоявшиеся в августе текущего года, сыграли значительную роль в развитии двусторонних отношений.

Стороны подчеркнули важность исторических договоренностей, достигнутых в Вашингтоне в августе, в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

