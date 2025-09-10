Пашинян летит к Путину

С 26 по 30 сентября в Москве пройдет Всемирная атомная неделя с участием лидеров различных стран, разрабатывающих ядерные программы. На мероприятие приглашен и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что Пашинян намерен посетить Москву для участия в этом событии.

Также сообщается, что в ходе визита у него состоится отдельная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, руководитель отдела информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Армен Хачатрян отметил, что сведения о поездках главы правительства публикуются своевременно.