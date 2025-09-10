США дали обещание после вторжения российских беспилотников в Польшу

«Мы поддерживаем наших союзников по НАТО на фоне этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», – написал он в X.

Вашингтон будет защищать каждый сантиметр территории стран Североатлантического альянса, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер после проникновения российских дронов в Польшу.

*** 16:16 Североатлантический альянс ввел в действие статью 4 договора НАТО после падения обломков беспилотников в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка, передает PAP.

По его словам, все необходимые консультации по процедуре уже состоялись.

Статья 4 устава НАТО предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.

Минобороны России же заявило, что «объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались».

Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

В военном ведомстве РФ добавили, что готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши.