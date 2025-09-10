Азербайджанцам назвали их среднюю зарплату

В январе–июле текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в стране выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1098,1 маната.

Среднемесячная номинальная зарплата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, сфере информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспорте и складировании.

На 1 августа текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана составляла 1 млн 768,4 тыс. человек, из которых 858,1 тыс. работали в государственном секторе, а 910,3 тыс. — в негосударственном.

Согласно информации, 18,9% из них были заняты в торговле и ремонте транспортных средств, 18,1% — в образовании, 13,8% — в промышленности, 8,5% — в оказании медицинских и социальных услуг, 6,8% — в строительстве, 6,3% — в государственном управлении и обороне.