НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Саргсяну не понравился вопрос о Кочаряне

Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что вопрос смены власти в стране всегда был и находится на повестке дня.

«Самый правильный и оптимальный способ добиться этого – выразить вотум недоверия правительству и премьер-министру, то есть объявить импичмент. Парламент – это не только место, где говорят, это еще и место, где слушают, имеющий уши, да услышит. Взгляните на международный опыт: вчера в мире произошли два крупных события – в Непале и во Франции.

Есть два способа отстранить или объявить импичмент Кабмину, не пользующемуся доверием народа. Один из них непальский – посредством насилия и убийств, другой французский – посредством парламента. Что же нам предложить нашему народу?» - сказал Саргсян.

На вопрос, почему со вторым президентом Робертом Кочаряном не удалось договориться по этому поводу, он ответил: «Я же просил не задавать вопросы о втором президенте».

