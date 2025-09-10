USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Петербургский суд отправил Мусаева в колонию за пост в Telegram

17:48 2090

В среду, 10 сентября, Калининский районный суд Петербурга вынес приговор Сенану Мусаеву, который, будучи администратором телеграм-канала, опубликовал оскорбительный по отношению к пользователю сети пост. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских инстанций.

Суд установил, что в октябре 2023 года несовершеннолетний Мусаев, который на тот момент жил в Тюменской области, администрировал один из телеграм-каналов. Там у него возник спор с другим пользователем мессенджера — петербуржцем. После конфликта юноша опубликовал провокационный пост с указанием адреса, полного имени и даты рождения своего оппонента. В нем молодой человек призывал своих земляков — выходцев из Азербайджана — найти петербуржца и заставить извиниться.

В публикации правоохранители усмотрели угрозу применения насилия в отношении участника дискуссии, а также противопоставление азербайджанцев народам России, направленное на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства.

На заседании Мусаев во всем сознался и раскаялся. Суд признал его виновным по 282 статье УК РФ и приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

