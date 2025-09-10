«Звон колоколов» Израиля в Йемене

Израильская авиация нанесла серию ударов по целям в столице Йемена Сане и нескольких провинциях. Об этом сообщает подконтрольный движению «Ансар Аллах» телеканал Al Masirah.

Согласно сообщению, целями атаки стали правительственный комплекс, в котором находилось министерство обороны правительства хуситов. По данным телеканала, атаке подверглось медицинское учреждение на западе Саны и объект энергетической инфраструктуры. Сообщается, что были атакованы не менее шести целей.

Представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что силы ПВО перехватили несколько ракет. По предварительной информации, есть погибшие и раненые.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил атаку на объекты хуситов в Йемене. «Мы обещали новые удары и сегодня нанесли еще один болезненный удар по террористической организации хуситов в Йемене», - заявил Кац, добавив: «ЦАХАЛ атаковал в Сане и других районах Йемена военные лагеря, в которых находились боевики, включая подразделение пропаганды хуситов». Кац сообщил, что операция называлась «Звон колоколов».

Кац заявил, что «длинная рука Израиля будет бить по терроризму везде», где бы он ни находился, а в этот раз израильские военные нанесли «болезненный удар» по хуситам.

Армия Израиля также подтвердила, что нанесла удары по Йемену, их целями названы военные объекты хуситов и топливохранилище. «Среди пораженных целей - военные лагеря, где были выявлены боевики террористического режима, штаб-квартира хуситской армейской службы по связям с общественностью и топливохранилище, использовавшееся террористическим режимом для террористической деятельности», - заявили израильские военные.

Почти две недели назад Израиль провел операцию, в ходе которой были ликвидированы «глава правительства» хуситов и несколько высокопоставленных членов организации.

Сегодняшние удары стали ответом на запуски хуситами ракет и беспилотников по Израилю. Один из дронов на прошлой неделе поразил пассажирский терминал эйлатского аэропорта Рамон. Пять человек были ранены.