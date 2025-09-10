Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку

Внутри Армении и за ее пределами есть силы, которые хотят разрушить мир с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Да, мир установился. Но есть силы, которые пытаются разрушить, прервать мир - как в самой Армении, так и в ближнем и дальнем зарубежье», - сказал премьер-министр Армении.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией.