Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов

Министерство юстиции США выставило на аукцион конфискованную 105-метровую яхту российского миллиардера-олигарха дагестанского происхождения Сулеймана Керимова. Роскошное судно Amadea, оснащенное бассейном, вертолетной площадкой, восемью VIP-каютами и сауной, было задержано у берегов Фиджи в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины.

Операцию провела спецгруппа KleptoCapture, созданная Минюстом США для преследования российских олигархов. Позже яхта была перевезена в Штаты и конфискована по решению суда.

По данным CNN, судно, ранее оцененное в 350 миллионов долларов, теперь выставлено на продажу за 100 миллионов. Власти США ежедневно тратили десятки тысяч долларов на его содержание. За три года без эксплуатации стоимость яхты значительно снизилась. Согласно судебным материалам, с июня 2022 года Служба маршалов США потратила 32 миллиона долларов на транспортировку, техническое обслуживание, хранение и сопутствующие расходы. Закрытый аукцион завершается сегодня, в среду. Для участия требуется внести депозит в размере 10 миллионов долларов.

Американские прокуроры утверждают, что яхта принадлежит Сулейману Керимову, который сколотил состояние на золотодобыче и нарушил санкции США, используя американскую банковскую систему для оплаты расходов на судно. Однако другой россиянин - бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов - вместе с компанией Millemarin Investments заявил права на суперъяхту.