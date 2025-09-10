USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов

Отдел информации
18:30 731

Министерство юстиции США выставило на аукцион конфискованную 105-метровую яхту российского миллиардера-олигарха дагестанского происхождения Сулеймана Керимова. Роскошное судно Amadea, оснащенное бассейном, вертолетной площадкой, восемью VIP-каютами и сауной, было задержано у берегов Фиджи в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины.

Операцию провела спецгруппа KleptoCapture, созданная Минюстом США для преследования российских олигархов. Позже яхта была перевезена в Штаты и конфискована по решению суда.

По данным CNN, судно, ранее оцененное в 350 миллионов долларов, теперь выставлено на продажу за 100 миллионов. Власти США ежедневно тратили десятки тысяч долларов на его содержание. За три года без эксплуатации стоимость яхты значительно снизилась. Согласно судебным материалам, с июня 2022 года Служба маршалов США потратила 32 миллиона долларов на транспортировку, техническое обслуживание, хранение и сопутствующие расходы. Закрытый аукцион завершается сегодня, в среду. Для участия требуется внести депозит в размере 10 миллионов долларов.

Американские прокуроры утверждают, что яхта принадлежит Сулейману Керимову, который сколотил состояние на золотодобыче и нарушил санкции США, используя американскую банковскую систему для оплаты расходов на судно. Однако другой россиянин - бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов - вместе с компанией Millemarin Investments заявил права на суперъяхту.

В марте судья Дейл Хо в Нью-Йорке постановил передать яхту правительству США, заключив, что истцы являются номинальными владельцами Amadea, действующими от имени третьей стороны, и не имеют права оспаривать конфискацию. Судья также отметил, что «большинство доказательств в деле» указывает на принадлежность яхты членам семьи Сулеймана Керимова. Худайнатов подал апелляцию, на которую Министерство юстиции должно ответить до середины ноября.

По оценке аналитиков Arizton Advisory and Intelligence, в мире существует всего от 50 до 100 сверхбогатых людей, способных приобрести яхту такого класса. Текущая стоимость Amadea, по их мнению, составляет от 80 до 120 миллионов долларов. На цену может повлиять продолжающийся судебный процесс и попытки россиян оспорить право собственности.

Адвокат Худайнатова Адам Форд назвал продажу «неправомерной и преждевременной». «Если апелляция будет удовлетворена, правительство обязано будет выплатить полную стоимость судна. Мы сомневаемся, что найдется разумный покупатель, готовый заплатить справедливую рыночную цену, учитывая, что право собственности может быть оспорено в судах за пределами США, что грозит покупателю многолетними дорогостоящими и неопределенными судебными тяжбами», — заявил он CNN.

Прокуроры в ответ назвали его заявление «очевидной попыткой воспрепятствовать продаже государственной собственности и повлиять на цену Amadea».

«Звон колоколов» Израиля в Йемене
«Звон колоколов» Израиля в Йемене добавлено видео; обновлено 18:50
18:50 958
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
18:30 732
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
18:18 1313
Петербургский суд отправил Мусаева в колонию за пост в Telegram
Петербургский суд отправил Мусаева в колонию за пост в Telegram
17:48 2100
Армения рассуждает: что такое мир с азербайджанцами?
Армения рассуждает: что такое мир с азербайджанцами?
17:40 1762
Трамп потребовал казни для убийцы молодой украинки
Трамп потребовал казни для убийцы молодой украинки
17:27 1830
США дали обещание после вторжения российских беспилотников в Польшу
США дали обещание после вторжения российских беспилотников в Польшу обновлено 16:52
16:52 5273
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу обновлено 15:50
15:50 25214
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема; все еще актуально
02:05 7413
Пашинян летит к Путину
Пашинян летит к Путину
16:15 3216
Никак не могут потушить пожар в Подмосковье
Никак не могут потушить пожар в Подмосковье видео; обновлено 16:05
16:05 4432

ЭТО ВАЖНО

«Звон колоколов» Израиля в Йемене
«Звон колоколов» Израиля в Йемене добавлено видео; обновлено 18:50
18:50 958
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
18:30 732
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
18:18 1313
Петербургский суд отправил Мусаева в колонию за пост в Telegram
Петербургский суд отправил Мусаева в колонию за пост в Telegram
17:48 2100
Армения рассуждает: что такое мир с азербайджанцами?
Армения рассуждает: что такое мир с азербайджанцами?
17:40 1762
Трамп потребовал казни для убийцы молодой украинки
Трамп потребовал казни для убийцы молодой украинки
17:27 1830
США дали обещание после вторжения российских беспилотников в Польшу
США дали обещание после вторжения российских беспилотников в Польшу обновлено 16:52
16:52 5273
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу обновлено 15:50
15:50 25214
непоДетки взорвали страну
непоДетки взорвали страну главная тема; все еще актуально
02:05 7413
Пашинян летит к Путину
Пашинян летит к Путину
16:15 3216
Никак не могут потушить пожар в Подмосковье
Никак не могут потушить пожар в Подмосковье видео; обновлено 16:05
16:05 4432
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться