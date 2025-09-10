Пашинян рассказал, что обсудил с Пезешкианом и Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность углубления отношений с РФ в результате соглашений, заключенных с Азербайджаном в Вашингтоне при посредничестве США.

«Что дают договоренности, достигнутые в Вашингтоне, в контексте армяно-российских и армяно-иранских отношений? Дают возможность углублять эти отношения. Я хочу прямо сказать, что и в телефонном разговоре, и при встрече с президентом РФ, и в ходе встречи с президентом Ирана… мы говорили о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений», - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте Армении.

По словам Пашиняна, которые приводят армянские СМИ, есть «определенная обеспокоенность», однако эта «обеспокоенность» существовала и до переговоров в Вашингтоне. Но дипломатия как раз для того и существует, чтобы стороны делились друг с другом своими опасениями и прорабатывали меры с целью их развеять, считает премьер Армении.

Отметим, президент Ирана Масуд Пезешкиан в августе посетил Ереван с двухдневным официальным визитом, в рамках которого состоялись его встречи с руководством Армении.