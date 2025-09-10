USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Новый самый богатый в мире человек

по версии Bloomberg
19:09 2130

Сооснователь разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон вышел на первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, опередив основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, сообщает агентство.

Состояние Эллисона достигло $393 млрд, а у Маска — $385 млрд. Так резко Эллисон смог подняться вверх, поскольку однодневный прирост его капитала составил $101 млрд — это самый большой показатель в истории ведения рейтинга Bloomberg.

В рейтинге агентства Маск держался на первой строчке почти год. Впервые он занял эту позицию в 2021-м, но потом уступал ее основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю LVMH Бернару Арно. Сейчас они занимают четвертую и восьмую строчки соответственно.

Forbes также отмечает прирост богатства Эллисона (оценка $102 млрд, или почти 35% от общего состояния), а общий его капитал оценивает в $395 млрд. Но Маск в рейтинге журнала все еще первый с состоянием в $437 млрд.

Эллисону 81 год. Он основал Oracle в 1977 году вместе с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Пост гендиректора Oracle миллиардер покинул в сентябре 2014-го после 37 лет руководства компанией и стал председателем совета директоров и техническим директором. Ему принадлежит 41% акций Oracle.

«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых добавлено видео; обновлено 20:25
20:25 2460
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий
20:00 1058
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
19:57 639
Беспрецедентная революция поколения Z
Беспрецедентная революция поколения Z Мридула Гош комментирует для haqqin.az
14:48 3470
Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию
Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию
19:28 1321
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
18:30 1651
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
18:18 2944
Петербургский суд отправил Мусаева в колонию за пост в Telegram
Петербургский суд отправил Мусаева в колонию за пост в Telegram
17:48 3482
Армения рассуждает: что такое мир с азербайджанцами?
Армения рассуждает: что такое мир с азербайджанцами?
17:40 2809
Трамп потребовал казни для убийцы молодой украинки
Трамп потребовал казни для убийцы молодой украинки
17:27 2769
Трамп о вторжении российских беспилотников в Польшу: «Началось!»
Трамп о вторжении российских беспилотников в Польшу: «Началось!» обновлено 19:38
19:38 8083

