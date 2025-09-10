Новый самый богатый в мире человек

Состояние Эллисона достигло $393 млрд, а у Маска — $385 млрд. Так резко Эллисон смог подняться вверх, поскольку однодневный прирост его капитала составил $101 млрд — это самый большой показатель в истории ведения рейтинга Bloomberg.

В рейтинге агентства Маск держался на первой строчке почти год. Впервые он занял эту позицию в 2021-м, но потом уступал ее основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю LVMH Бернару Арно. Сейчас они занимают четвертую и восьмую строчки соответственно.

Forbes также отмечает прирост богатства Эллисона (оценка $102 млрд, или почти 35% от общего состояния), а общий его капитал оценивает в $395 млрд. Но Маск в рейтинге журнала все еще первый с состоянием в $437 млрд.

Эллисону 81 год. Он основал Oracle в 1977 году вместе с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Пост гендиректора Oracle миллиардер покинул в сентябре 2014-го после 37 лет руководства компанией и стал председателем совета директоров и техническим директором. Ему принадлежит 41% акций Oracle.