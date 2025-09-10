Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию

Как сообщили haqqin.az сами водители, пассажироперевозки разрешены только водителям автомобилей турецких туристических компаний. В качестве причины указывается, что у них есть соответствующая лицензия и они являются налогоплательщиками.

Таксисты из Нахчывана, занимавшиеся доставкой пассажиров в Игдыр, заявили, что в последние десять дней столкнулись с трудностями: турецкая сторона запретила им пассажироперевозки в эту турецкую провинцию. Водителей, нарушающих запрет, штрафуют на крупные суммы, некоторых даже задерживают.

«Как только пересекаем турецкую таможню, жандармерия проводит проверку, пассажиров допрашивают. После этого записывают номера автомобилей и выписывают штраф», — рассказал водитель Асиман Гамбаров.

Он добавил, что подобные проблемы возникали и раньше. Турецкие таксисты выражали недовольство по поводу того, что азербайджанские такси берут пассажиров из Нахчывана, утверждая, что по закону перевозками могут заниматься только они.

«На автовокзале в Нахчыване они подбирают пассажиров, а когда мы хотели взять клиентов, на нас набрасывались со словами, что у нас нет разрешения на перевозку. Теперь нам говорят, что мы должны высаживать пассажиров на таможне, а дальше в Игдыр отвезут они. Некоторые пассажиры ездят в Игдыр за покупками, и им неудобно несколько раз менять машину. Длина пешеходного тоннеля на таможне примерно 200 метров, идти с грузом тяжело», - жалуются таксисты из Нахчывана.

Водители говорят, что в Игдыр ежедневно приезжает примерно 150 машин, из них 20–30 — такси. Иногда в этом направлении работают два-три такси в день, в зависимости от числа пассажиров. По словам таксистов, они готовы платить пошлину ради получения лицензии, но не знают, куда обращаться.

Haqqin.az попытался связаться с генконсульством Азербайджана в Карсе, но там заявили, что не имеют информации по этому поводу.