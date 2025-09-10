USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

«Ребята, научитесь говорить правду»: Пугачева впервые рассказала о причинах своего отъезда из России

20:42 458

Алла Пугачева дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой, в котором впервые рассказала о причинах своего отъезда из России. Выдержки из интервью приводит портал The Insider.

По словам Пугачевой, решение уехать было связано с ее антивоенной позицией и последовавшим за этим давлением. После высказываний против войны начались оскорбления ее семьи. Особенно болезненной для певицы стала травля детей, когда ее мужа, Максима Галкина, признали «иноагентом». Пугачева сказала, что дети подвергались нападкам и оскорблениям, что стало одним из решающих факторов в принятии решения покинуть Россию. Она подчеркнула, что не могла позволить, чтобы ее близкие страдали из-за ее гражданской позиции.

Певица также рассказала о встрече с Сергеем Кириенко, после которой у нее возникло «ощущение подозрительности». Эта встреча дополнительно укрепила ее в решении покинуть Россию.

Пугачева отрицает слухи том, что у нее якобы было гражданство Израиля до отъезда. Певица пояснила, что ее семья получила израильское гражданство только после того, как покинула Россию. До этого у них были трудности с получением этого статуса.

Несмотря на отъезд, певица подчеркнула, что не считает себя «предательницей» России. Она сказал, что совесть «дороже роскоши и патриотизма», и объяснила свое решение необходимостью высказывать собственное мнение, даже если оно идет вразрез с официальной позицией российских властей.

В завершение интервью Пугачева обратилась к своей аудитории: «Спасибо вам за счастье общения с вами. Спасибо вам за взаимную любовь и поддержку, за все годы, за все эти полвека. Спасибо вам, что вы сейчас рядом со мной. И не надо мне даже говорить, молчите, я это знаю... Ребята, научитесь говорить правду, научитесь стремиться к хорошему, к доброму, к красивому. Ничего не надо разрушать, надо созидать. Надо молиться на мир, а не смаковать войну. И не надо думать о плохом и плохо о людях, если вы их не знаете…»

Гордеева также попросила Пугачеву выбрать между справедливостью или милосердием, на что певица ответила: «Справедливость. Потому что это и есть милосердие, понимаешь?»

ЭТО ВАЖНО

