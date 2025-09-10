Остров Свободы снова без света

USD 1.7000
На Кубе произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы (SEN). Процесс восстановления уже запущен, сообщило Министерство энергетики и горной промышленности республики в Facebook.

Отключение системы может быть связано с неожиданным выходом из строя CTE Guiteras (Central Termoeléctrica Antonio Guiteras) — теплоэлектростанции в городе Матансас. Однако причины произошедшего еще расследуются.

В министерстве добавили, что созданы «микросистемы электроснабжения», которые обслуживают жизненно важные объекты на большей части территории страны.

Куба неоднократно сталкивалась с массовыми блэкаутами в 2024—2025 годах, в основном из-за аварий на ключевых теплоэлектростанциях, устаревшей инфраструктуры и хронического дефицита топлива. Это четвертое отключение электроэнергии по всей стране за год, пишет Bloomberg. Ситуацию усугубляют ураганы, землетрясения и сложные внешнеэкономические условия, связанные преимущественно с санкциями США, ограничивающими доступ к технологиям, кредитам и запасным частям для энергетического оборудования.

