НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!

Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!

21:43 1364

В деятельности Минской группы ОБСЕ не было ничего полезного, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте в среду, 10 сентября.

«В деятельности Минской группы не вижу ничего полезного, не было в ней ничего такого. Эта деятельность была направлена на то, чтобы конфликт углублялся, превратился в инструмент, чтобы держать под контролем не только Армению, но и весь регион», — цитируют Пашиняна армянские СМИ.

По утверждению Пашиняна, «карабахский вопрос» якобы был давно решен, но Еревану об этом не говорили. «…Все переговоры в формате МГ ОБСЕ были об этом — чтобы степень нашей зависимости удвоилась, утроилась, удесятерилась», — заявил он. 

Правительство Армении согласилось на роспуск Минской группы до заключения мирного договора с Азербайджаном, потому что в документах, подписанных 8 августа в Вашингтоне, фиксируется суверенитет, территориальная целостность и нерушимость границ Армении, заявил Пашинян. По его словам, именно в фиксации этих принципов и заключается причина, по которой правительство Армении согласилось на роспуск МГ ОБСЕ после парафирования мирного соглашения, хотя ранее заявляло, что согласится на это после подписания.

«Когда мы увидели, что ряд вопросов регулируется приемлемым для нас образом, мы решили, что нельзя упускать этот шанс», – заявил премьер Армении.

В парламенте Пашиняна спросили, каким образом будет регулироваться въезд граждан Азербайджана в Армению, если коммуникации будут разблокированы. На что он ответил, что суверенитет и юрисдикция Армении на ее территории распространяются на всех, без деления по признаку национальности или гражданства. Премьер также отметил, что Армения стремится перенять современные технологии и механизмы проверки при пересечении границы, которые в штатном режиме предусматривают паспортный контроль при помощи считывающих устройств, без участия человека. По его словам, такие технологии правительство намерено задействовать на всех границах страны – с Азербайджаном, Грузией, Ираном, Турцией, в аэропортах. Пограничники вмешиваются только тогда, когда фиксируются подозрительные лица, заявил Пашинян.

