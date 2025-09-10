Нетаньяху угрожает всем

«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы», - сказал Нетаньяху.

Премьер-министр также сказал, что Израиль продолжит атаковать объекты хуситов в Йемене, комментируя новую серию ударов по йеменской территории. Он напомнил, что несколько дней назад Израиль нанес точечный удар по Сане, в результате которого были убиты большинство членов правительства хуситов, контролирующих восточную часть Йемена. В ответ 8 сентября хуситы атаковали с помощью беспилотника аэропорт Рамон близ города Эйлат на юге Израиля, где пострадали несколько человек.

«Но это не снижает нашу решительность, сегодня мы снова нанесли по ним удары с воздуха по их террористическим объектам, по базам с большим числом террористов, а также по другим целям. Мы продолжим наносить удары. Мы настигнем каждого, кто обстреливает нас и нападает на нас», - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.