Евросоюз не снимет санкции с Абрамовича и Януковича

Виктор Янукович оспаривал несколько решений Совета ЕС о включении и продлении санкций против него с августа 2022-го по март 2024 года по обвинению в действиях, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В итоге суд признал, что его действия в период с 2012-го по 2022 год представляли собой поддержку политики, «подрывающей территориальную целостность и суверенитет Украины», что оправдывает сохранение против него ограничительных мер.

Роман Абрамович оспаривал решения Совета ЕС от сентября 2023-го, марта 2024-го и сентября 2024 годов о продлении санкций против него. Он требовал отмены этих актов и компенсации морального ущерба в размере 1 млн евро. Однако суд 10 сентября подтвердил правомерность санкций ЕС против Абрамовича и отказал ему во всех требованиях. Суд признал, что санкционная политика ЕС в отношении России соответствует европейскому праву и международным принципам.

Абрамович пытался добиться снятия введенных против него в 2022 году санкций, но суд ЕС в конце 2023-го вынес решение не в пользу бизнесмена. Суд сослался на его роль в металлургической компании Evraz (Абрамович является ее крупнейшим, но не контролирующим акционером с долей 28,64%), об этом говорится и в обосновании санкций против него.

В 2022 году Евросоюз ввел санкции против Януковича и его сына Александра. Совет ЕС постановил, что их нужно внести в санкционный список «за роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, за получение выгоды от россиян, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины».