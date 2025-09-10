USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Евросоюз не снимет санкции с Абрамовича и Януковича

21:57 270

Суд общей юрисдикции Европейского союза отказался снять санкции с беглого президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра и российского бизнесмена Романа Абрамовича. Решения опубликованы на сайте суда.

Виктор Янукович оспаривал несколько решений Совета ЕС о включении и продлении санкций против него с августа 2022-го по март 2024 года по обвинению в действиях, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В итоге суд признал, что его действия в период с 2012-го по 2022 год представляли собой поддержку политики, «подрывающей территориальную целостность и суверенитет Украины», что оправдывает сохранение против него ограничительных мер.

Роман Абрамович оспаривал решения Совета ЕС от сентября 2023-го, марта 2024-го и сентября 2024 годов о продлении санкций против него. Он требовал отмены этих актов и компенсации морального ущерба в размере 1 млн евро. Однако суд 10 сентября подтвердил правомерность санкций ЕС против Абрамовича и отказал ему во всех требованиях. Суд признал, что санкционная политика ЕС в отношении России соответствует европейскому праву и международным принципам.

Абрамович пытался добиться снятия введенных против него в 2022 году санкций, но суд ЕС в конце 2023-го вынес решение не в пользу бизнесмена. Суд сослался на его роль в металлургической компании Evraz (Абрамович является ее крупнейшим, но не контролирующим акционером с долей 28,64%), об этом говорится и в обосновании санкций против него.

В 2022 году Евросоюз ввел санкции против Януковича и его сына Александра. Совет ЕС постановил, что их нужно внести в санкционный список «за роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, за получение выгоды от россиян, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины».

Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
21:43 1361
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
21:48 1211
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий
20:15 3003
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных видео; обновлено 21:00
21:00 4695
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых добавлено видео; обновлено 20:25
20:25 3836
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий
20:00 2306
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
19:57 1225
Беспрецедентная революция поколения Z
Беспрецедентная революция поколения Z Мридула Гош комментирует для haqqin.az
14:48 3818
Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию
Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию
19:28 2141
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
18:30 2235
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
18:18 3895

ЭТО ВАЖНО

Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
21:43 1361
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
21:48 1211
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий
20:15 3003
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных видео; обновлено 21:00
21:00 4695
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых добавлено видео; обновлено 20:25
20:25 3836
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий
20:00 2306
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
19:57 1225
Беспрецедентная революция поколения Z
Беспрецедентная революция поколения Z Мридула Гош комментирует для haqqin.az
14:48 3818
Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию
Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию
19:28 2141
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
18:30 2235
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
18:18 3895
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться