Украина ввела новые санкции против России: кто в списке

Сообщается, что Украина применила санкции к 47 физическим и 81 юридическому лицу, которые поставляют России электронику, добывают уголь на захваченных территориях и выполняют ремонтные работы в шахтах, а также привлечены к функционированию теневого флота РФ.

Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, «которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России». Об этом говорится на сайте президента Украины.

В частности, среди них есть компании, которые уже находятся под санкциями США: один из крупнейших в России поставщиков угля «Стройсервис» и российская угледобывающая и перерабатывающая компания «Русская энергия».

Как отмечается, Украина также применила санкции против 37 физических и 35 юридических лиц, которые причастны к поставке и внедрению ИТ-решений для российского ВПК, вовлечены в процессы поставки, разработки, производства и обслуживания средств РЭБ, телекоммуникации, электронных компонентов и оборудования для российского ВПК и силовых структур, связаны с поставкой импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.

В списке также Санкт-Петербургская валютная биржа, Петербургский расчетный центр, другие российские регистраторы и депозитарии, ряд китайских компаний (Nord Axis, Innopolis, Electronic Scientific Engineering Shanghai New Chess и Shanghai New Chess International Logistics), швейцарская Rhodania Shipping, зарегистрированная в Норвегии Romarine AS.

Также Украина применила санкции против таких компаний, как «Ситроникс КТ», «Синто», «Балтинфоком», «Би Питрон», «Точная механика», Институт сетевых технологий, институт «Источник», ОАО «Авангард», которые, по мнению украинской стороны, причастны к поставке ІТ-решений и электроники для российского военно-промышленного комплекса или связаны с поставкой импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.