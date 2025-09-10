USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Украина ввела новые санкции против России: кто в списке

22:21 190

Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, «которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России». Об этом говорится на сайте президента Украины.

Сообщается, что Украина применила санкции к 47 физическим и 81 юридическому лицу, которые поставляют России электронику, добывают уголь на захваченных территориях и выполняют ремонтные работы в шахтах, а также привлечены к функционированию теневого флота РФ.

В частности, среди них есть компании, которые уже находятся под санкциями США: один из крупнейших в России поставщиков угля «Стройсервис» и российская угледобывающая и перерабатывающая компания «Русская энергия».

Как отмечается, Украина также применила санкции против 37 физических и 35 юридических лиц, которые причастны к поставке и внедрению ИТ-решений для российского ВПК, вовлечены в процессы поставки, разработки, производства и обслуживания средств РЭБ, телекоммуникации, электронных компонентов и оборудования для российского ВПК и силовых структур, связаны с поставкой импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.

В списке также Санкт-Петербургская валютная биржа, Петербургский расчетный центр, другие российские регистраторы и депозитарии, ряд китайских компаний (Nord Axis, Innopolis, Electronic Scientific Engineering Shanghai New Chess и Shanghai New Chess International Logistics), швейцарская Rhodania Shipping, зарегистрированная в Норвегии Romarine AS.

Также Украина применила санкции против таких компаний, как «Ситроникс КТ», «Синто», «Балтинфоком», «Би Питрон», «Точная механика», Институт сетевых технологий, институт «Источник», ОАО «Авангард», которые, по мнению украинской стороны, причастны к поставке ІТ-решений и электроники для российского военно-промышленного комплекса или связаны с поставкой импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.

Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
21:43 1372
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
21:48 1221
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий
20:15 3007
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных видео; обновлено 21:00
21:00 4700
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых добавлено видео; обновлено 20:25
20:25 3838
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий
20:00 2310
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
19:57 1227
Беспрецедентная революция поколения Z
Беспрецедентная революция поколения Z Мридула Гош комментирует для haqqin.az
14:48 3819
Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию
Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию
19:28 2142
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
18:30 2236
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
18:18 3900

ЭТО ВАЖНО

Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
21:43 1372
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
21:48 1221
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий
20:15 3007
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных видео; обновлено 21:00
21:00 4700
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых добавлено видео; обновлено 20:25
20:25 3838
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий
20:00 2310
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
19:57 1227
Беспрецедентная революция поколения Z
Беспрецедентная революция поколения Z Мридула Гош комментирует для haqqin.az
14:48 3819
Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию
Таксисты в Нахчыване жалуются: им запретили перевозку пассажиров в Турцию
19:28 2142
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
Конфискованную яхту Керимова выставили за 100 миллионов долларов
18:30 2236
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
Пашинян о «силах, которые хотят разрушить мир» с Баку
18:18 3900
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться