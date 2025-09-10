Эмираты отказали Израилю

Организаторы Дубайского авиасалона (Dubai Airshow) проинформировали Министерство обороны Израиля, что израильская оборонная промышленность не приглашена в этом году для участия в выставке вооружений, которая пройдет в ноябре в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишут израильские СМИ.

Министерство обороны Израиля подтвердило, что получило уведомление от организаторов Dubai Airshow-2025, но без указания причины. На предыдущей выставке в 2023 году стенды Israel Aerospace Industries и Rafael также были пусты из-за войны с ХАМАС, начавшейся несколькими неделями ранее.

Заявление организаторов авиасалона в адрес Министерства обороны последовало за призывом министра финансов Бецалеля Смотрича аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан. Спецпосланник министра иностранных дел ОАЭ Лана Нусейбе на прошлой неделе заявила, что аннексия Западного берега реки Иордан станет «красной чертой» для Абу-Даби и серьезно нарушит дух Авраамовых соглашений.

Дубайский авиасалон (Dubai Airshow) -международная выставка военной, гражданской и космической авиации, которая проводится в Дубае раз в два года. На авиасалоне демонстрируются передовые технологии, проводится показ авиационной техники в полете и заключаются крупные контракты в авиационной отрасли.