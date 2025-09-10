USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Владимир Владимирович забавляется

главная тема
Фарид Исаев, автор haqqin.az
10 сентября 2025, 22:34

Семейство польских пенсионеров Веселовских из деревни Вырыки-Воля Люблинского воеводства, оказывается, как раз смотрело ранние утренние новости о залетевших в Польшу российских БПЛА, когда в верхнюю часть их дома врезался дрон. Никто не пострадал, но имущественный ущерб налицо, как и осознание поляками, что отныне никто не может быть до конца уверен в собственной безопасности. Это при том, что Польша не находится в состоянии войны с Россией.

Прилет российских беспилотников на территорию Польши - не первый, но в этот раз достаточно массовый, чтобы не было сомнений в его специальном характере, укладывается в тактику издевательского поддразнивания Кремлем Европы с двойной целью: показать собственную дерзость и безнаказанность, с одной стороны, а с другой - слабость и беспомощность своих врагов. А в последнее время на позицию главного врага переместилась именно Европа, заместив Америку, которая в президентство Трампа кажется Москве достаточно перспективным партнером, в том числе и едва ли не в первую очередь потому, что нынешний американский руководитель готов простить Путину, кажется, все.

Прилет российских беспилотников на территорию Польши - не первый, но в этот раз достаточно массовый, чтобы не было сомнений в его специальном характере, укладывается в тактику издевательского поддразнивания Кремлем Европы с двойной целью

Упрекая Дональда Трампа, не следует забывать и о прочих лидерах, регулярно прощающих Путина. Совсем недавняя история: 31 августа пилоты самолета, на котором, кстати, из Варшавы летела в болгарский Пловдив глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вынуждены были использовать бумажные карты, поскольку сигнал GPS был заглушен. В том, что источники глушения российские, никто нисколько не сомневался. На вопросы о мерах, которые будут приняты, болгарский премьер-министр Росен Желязков меланхолически заметил, что «оснований для начала расследования нет»: «С начала войны против Украины мы стали свидетелями того, что называется электронной войной», но подобные сбои «не классифицируются как гибридные угрозы или киберугрозы». А на нет и суда нет.

Швеция, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подготовили для ICAO, Международной организации гражданской авиации, доклад, в котором говорится, что только за первые четыре месяца этого года 122 607 авиарейсов подверглись помехам от российских спуферов – систем подмены навигационных данных путем воздействия на GPS и другие спутниковые системы. Помимо случаев спуфинга, подмены навигационных данных, описывается практика джамминга, глушения сигналов. Стоит ли говорить, что это приводит к резкому повышению рисков для безопасности воздушных судов и пассажиров?

В апреле, говорится в докладе, в среднем 27,4% рейсов «в затронутых воздушных пространствах» испытали влияние помех, а в некоторых районах доходило до 42%. О помехах, которые мешали определять координаты и приводили к отказу навигационных систем, сообщали 365 авиакомпаний. Причем наблюдается явное увеличение масштабов воздействия. Если в январе помехи были отмечены на 23 438 рейсах, то в апреле на 41 382 рейсах.

Премьер Болгарии доволен Россией, как и Трамп

Месторасположение источников искажающих сигналов не секрет: это Калининград, Санкт-Петербург, Смоленск и Ростов.

Такое поведение России нарушает международные договоры, но ей, как известно, на них наплевать.

Через две недели состоится Генассамблея ICAO, где будет поднят этот вопрос, но что, кроме озабоченности и даже морального осуждения, может стать результатом?

Россия давно ведет гибридную войну с Европой. Сейчас она все больше принимает формы настоящей войны: от БПЛА не отмахнуться, как болгарский премьер от фактов спуфинга и джамминга. Но пока Путин не услышал от своих европейских врагов сколько-нибудь убедительных доводов, почему ему не лучше прекратить эти провокации. И пока не услышит, не только не прекратит, а только будет увеличивать и разнообразить. Владимир Владимирович забавляется.

В Азербайджане опережающая подготовка кадров
В Азербайджане опережающая подготовка кадров правительственная трибуна
10 сентября 2025, 23:54 434
Владимир Владимирович забавляется
Владимир Владимирович забавляется главная тема
10 сентября 2025, 22:34 2830
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
10 сентября 2025, 19:57 1639
Нетаньяху требует аплодисментов
Нетаньяху требует аплодисментов
10 сентября 2025, 23:33 563
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
10 сентября 2025, 21:43 2840
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
10 сентября 2025, 21:48 2554
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий
10 сентября 2025, 20:15 4066
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных видео; обновлено 21:00
10 сентября 2025, 21:00 5309
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых добавлено видео; обновлено 20:25
10 сентября 2025, 20:25 4522
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий
10 сентября 2025, 20:00 3049
Беспрецедентная революция поколения Z
Беспрецедентная революция поколения Z Мридула Гош комментирует для haqqin.az
10 сентября 2025, 14:48 4036

ЭТО ВАЖНО

