Владимир Владимирович забавляется

Семейство польских пенсионеров Веселовских из деревни Вырыки-Воля Люблинского воеводства, оказывается, как раз смотрело ранние утренние новости о залетевших в Польшу российских БПЛА, когда в верхнюю часть их дома врезался дрон. Никто не пострадал, но имущественный ущерб налицо, как и осознание поляками, что отныне никто не может быть до конца уверен в собственной безопасности. Это при том, что Польша не находится в состоянии войны с Россией. Прилет российских беспилотников на территорию Польши - не первый, но в этот раз достаточно массовый, чтобы не было сомнений в его специальном характере, укладывается в тактику издевательского поддразнивания Кремлем Европы с двойной целью: показать собственную дерзость и безнаказанность, с одной стороны, а с другой - слабость и беспомощность своих врагов. А в последнее время на позицию главного врага переместилась именно Европа, заместив Америку, которая в президентство Трампа кажется Москве достаточно перспективным партнером, в том числе и едва ли не в первую очередь потому, что нынешний американский руководитель готов простить Путину, кажется, все.

Упрекая Дональда Трампа, не следует забывать и о прочих лидерах, регулярно прощающих Путина. Совсем недавняя история: 31 августа пилоты самолета, на котором, кстати, из Варшавы летела в болгарский Пловдив глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вынуждены были использовать бумажные карты, поскольку сигнал GPS был заглушен. В том, что источники глушения российские, никто нисколько не сомневался. На вопросы о мерах, которые будут приняты, болгарский премьер-министр Росен Желязков меланхолически заметил, что «оснований для начала расследования нет»: «С начала войны против Украины мы стали свидетелями того, что называется электронной войной», но подобные сбои «не классифицируются как гибридные угрозы или киберугрозы». А на нет и суда нет. Швеция, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подготовили для ICAO, Международной организации гражданской авиации, доклад, в котором говорится, что только за первые четыре месяца этого года 122 607 авиарейсов подверглись помехам от российских спуферов – систем подмены навигационных данных путем воздействия на GPS и другие спутниковые системы. Помимо случаев спуфинга, подмены навигационных данных, описывается практика джамминга, глушения сигналов. Стоит ли говорить, что это приводит к резкому повышению рисков для безопасности воздушных судов и пассажиров? В апреле, говорится в докладе, в среднем 27,4% рейсов «в затронутых воздушных пространствах» испытали влияние помех, а в некоторых районах доходило до 42%. О помехах, которые мешали определять координаты и приводили к отказу навигационных систем, сообщали 365 авиакомпаний. Причем наблюдается явное увеличение масштабов воздействия. Если в январе помехи были отмечены на 23 438 рейсах, то в апреле на 41 382 рейсах.