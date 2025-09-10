USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

За что оштрафовали Джавадзаде?

Инара Рафикгызы
10 сентября 2025, 22:44 1441

Суд оштрафовал главного тренера профессиональной сборной команды Федерации кунг-фу Азербайджана Наримана Джавадзаде.

Как стало известно haqqin.az, в 2024 году в отношении Джавадзаде было возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело по обвинению его по статье 213-1.1 (продажа, хранение в целях продажи, вывоз за пределы производственного здания или импорт в большом количестве продукции (товаров), подлежащей маркированию акцизными марками, без таких марок - наказывается штрафом в размере от тысяче до трех тысячекратной суммы условной финансовой единицы с конфискацией имущества или исправительными работами сроком до одного года либо ограничением свободы сроком до одного года или лишением свободы сроком до шести месяцев) УК Азербайджана было рассмотрено в суде.

Выяснилось, что 8 сентября 2024 года во время таможенного досмотра багажа Наримана Джавадзаде, прибывшего в Азербайджан авиарейсом из Абу-Даби, были обнаружены сигареты и электронные сигареты на 1 640 манатов. В ходе судебного следствия Джавадзаде не признал себя виновным по предъявленному обвинению, заявив, что он спортсмен и работает главным тренером сборной команды. При нем было 5 телефонов и одна сумка, в которую он поместил свои вещи.

Он также сообщил, что начал службу в таможенных органах в 2018 году, в январе 2024-го был освобожден от должности по собственному желанию. Его последним постом в таможенных органах была должность администратора пассажирского отдела Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета. По его мнению, это обвинение является результатом предвзятого отношения к нему.

Решением суда главный тренер был оштрафован на 2 000 манатов с лишением права заниматься деятельностью по продаже продукции, подлежащей маркировке акцизными марками, сроком на один год. Обнаруженные в его чемодане 50 коробок электронных сигарет Vozol Vista 20 000 и 18 коробок сигарет Parliament platinum были конфискованы в пользу государства. Избранная в отношении обвиняемого мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

В Азербайджане опережающая подготовка кадров
В Азербайджане опережающая подготовка кадров правительственная трибуна
10 сентября 2025, 23:54 436
Владимир Владимирович забавляется
Владимир Владимирович забавляется главная тема
10 сентября 2025, 22:34 2834
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
10 сентября 2025, 19:57 1639
Нетаньяху требует аплодисментов
Нетаньяху требует аплодисментов
10 сентября 2025, 23:33 565
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
10 сентября 2025, 21:43 2840
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
10 сентября 2025, 21:48 2554
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий
10 сентября 2025, 20:15 4066
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных видео; обновлено 21:00
10 сентября 2025, 21:00 5309
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых добавлено видео; обновлено 20:25
10 сентября 2025, 20:25 4526
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий
10 сентября 2025, 20:00 3049
Беспрецедентная революция поколения Z
Беспрецедентная революция поколения Z Мридула Гош комментирует для haqqin.az
10 сентября 2025, 14:48 4036

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане опережающая подготовка кадров
В Азербайджане опережающая подготовка кадров правительственная трибуна
10 сентября 2025, 23:54 436
Владимир Владимирович забавляется
Владимир Владимирович забавляется главная тема
10 сентября 2025, 22:34 2834
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
10 сентября 2025, 19:57 1639
Нетаньяху требует аплодисментов
Нетаньяху требует аплодисментов
10 сентября 2025, 23:33 565
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
10 сентября 2025, 21:43 2840
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
10 сентября 2025, 21:48 2554
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий
10 сентября 2025, 20:15 4066
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных видео; обновлено 21:00
10 сентября 2025, 21:00 5309
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых добавлено видео; обновлено 20:25
10 сентября 2025, 20:25 4526
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий
10 сентября 2025, 20:00 3049
Беспрецедентная революция поколения Z
Беспрецедентная революция поколения Z Мридула Гош комментирует для haqqin.az
10 сентября 2025, 14:48 4036
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться