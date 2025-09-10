За что оштрафовали Джавадзаде?

Как стало известно haqqin.az, в 2024 году в отношении Джавадзаде было возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело по обвинению его по статье 213-1.1 (продажа, хранение в целях продажи, вывоз за пределы производственного здания или импорт в большом количестве продукции (товаров), подлежащей маркированию акцизными марками, без таких марок - наказывается штрафом в размере от тысяче до трех тысячекратной суммы условной финансовой единицы с конфискацией имущества или исправительными работами сроком до одного года либо ограничением свободы сроком до одного года или лишением свободы сроком до шести месяцев) УК Азербайджана было рассмотрено в суде.

Выяснилось, что 8 сентября 2024 года во время таможенного досмотра багажа Наримана Джавадзаде, прибывшего в Азербайджан авиарейсом из Абу-Даби, были обнаружены сигареты и электронные сигареты на 1 640 манатов. В ходе судебного следствия Джавадзаде не признал себя виновным по предъявленному обвинению, заявив, что он спортсмен и работает главным тренером сборной команды. При нем было 5 телефонов и одна сумка, в которую он поместил свои вещи.

Он также сообщил, что начал службу в таможенных органах в 2018 году, в январе 2024-го был освобожден от должности по собственному желанию. Его последним постом в таможенных органах была должность администратора пассажирского отдела Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета. По его мнению, это обвинение является результатом предвзятого отношения к нему.

Решением суда главный тренер был оштрафован на 2 000 манатов с лишением права заниматься деятельностью по продаже продукции, подлежащей маркировке акцизными марками, сроком на один год. Обнаруженные в его чемодане 50 коробок электронных сигарет Vozol Vista 20 000 и 18 коробок сигарет Parliament platinum были конфискованы в пользу государства. Избранная в отношении обвиняемого мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.