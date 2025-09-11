Трамп объявил о смерти своего соратника

Праворадикальный активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк, в которого выстрелили во время выступления в Университете долины Юта, умер. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал и не имел такого сердца для молодежи в Соединенных Штатах Америки, как Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, и теперь его больше с нами нет. Соболезнования от меня и Мелании его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы тебя любим», — написал американский лидер в Truth Social.
Подозреваемый в покушении на Кирка не задержан, заявили в Университете долины Юта, где во время политического мероприятия и произошла стрельба, передает Deseret News. Ранее сообщалось, что предполагаемый преступник задержан. В университете заявили, что предполагаемый преступник стрелял с расстояния около 60 метров, по предварительным данным, он не является студентом учебного заведения.
* * * 10 августа 23:09
Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время проведения дебатов в штате Юта, сообщает The Guardian.
Мероприятие проходило в местном университете. Согласно оповещению, разосланному студентам Университета долины Юта, подозреваемый задержан. Представитель учреждения заявил NBC News, что в результате стрельбы на территории университета пострадал только Кирк. Согласно уведомлению, разосланному университетом своим студентам, подозреваемый задержан.
В социальных сетях распространились видео, на которых видно, как неизвестный стреляет активисту в шею. Fox News сообщает, что Кирка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Представитель полиции Университета долины Юты подтвердил The Guardian, что на территории кампуса были слышны выстрелы.
Директор ФБР Кэш Патель сообщил в Х, что бюро участвует в расследовании. Заявления в поддержку Кирка сделали ряд влиятельных республиканцев, например, шеф Пентагона Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также президент США Дональд Трамп. «Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Великолепный человек от начала до конца. Боже, благослови его!» — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Кирк — 31-летний консервативный активист и отец двоих детей, один из сооснователей организации Turning Point USA — известной некоммерческой структуры, которая занимается активизацией консервативной молодёжи на кампусах учебных заведений. Он является известным сторонником президента Дональда Трампа и близким союзником многих людей из его окружения. В 2024 году Кирк выступал на президентском съезде всего через несколько дней после покушения на Трампа.