Трамп объявил о смерти своего соратника

Праворадикальный активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк, в которого выстрелили во время выступления в Университете долины Юта, умер. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал и не имел такого сердца для молодежи в Соединенных Штатах Америки, как Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, и теперь его больше с нами нет. Соболезнования от меня и Мелании его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы тебя любим», — написал американский лидер в Truth Social.

Подозреваемый в покушении на Кирка не задержан, заявили в Университете долины Юта, где во время политического мероприятия и произошла стрельба, передает Deseret News. Ранее сообщалось, что предполагаемый преступник задержан. В университете заявили, что предполагаемый преступник стрелял с расстояния около 60 метров, по предварительным данным, он не является студентом учебного заведения.