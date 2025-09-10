USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Суд Евросоюза снял санкции с российского миллиардера

10 сентября 2025, 23:22 808

Суд ЕС в Люксембурге принял решение отменить европейские персональные санкции в отношении проживающего в Екатеринбурге российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Об этом информирует Deutsche Welle.

В среду, 10 сентября, судьи постановили отменить решение Совета ЕС от 14 марта 2025 года о продлении ограничительных мер в отношении бывшего совладельца группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК), действующее до 15 сентября 2025 года. Суд также обязал Совет ЕС оплатить расходы, которые Пумпянский понес в ходе судебного разбирательства.

В тот же день Суд ЕС частично удовлетворил иск бывшего исполнительного директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна, отменив решение о продлении европейских санкций с сентября 2024 года по март 2025-го. При этом бизнесмен остается в ограничительном списке ЕС, поскольку последнее продление санкций в отношении него не было отменено.

Российские миллиардеры были включены в черные списки ЕС после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году. После этого они обратились с исками в европейские судебные инстанции, которые были отклонены осенью 2023 года. В апреле 2024-го Суд ЕС отменил продление санкций против Пумпянского, а также его жены Галины и сына Александра с марта 2024-го по сентябрь 2024 года, при этом они оставались в действующих на тот момент санкционных списках.

В Азербайджане опережающая подготовка кадров
В Азербайджане опережающая подготовка кадров правительственная трибуна
10 сентября 2025, 23:54 438
Владимир Владимирович забавляется
Владимир Владимирович забавляется главная тема
10 сентября 2025, 22:34 2834
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
10 сентября 2025, 19:57 1640
Нетаньяху требует аплодисментов
Нетаньяху требует аплодисментов
10 сентября 2025, 23:33 565
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
10 сентября 2025, 21:43 2842
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
10 сентября 2025, 21:48 2554
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий
10 сентября 2025, 20:15 4066
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных видео; обновлено 21:00
10 сентября 2025, 21:00 5309
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых добавлено видео; обновлено 20:25
10 сентября 2025, 20:25 4526
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий
10 сентября 2025, 20:00 3049
Беспрецедентная революция поколения Z
Беспрецедентная революция поколения Z Мридула Гош комментирует для haqqin.az
10 сентября 2025, 14:48 4036

