Суд Евросоюза снял санкции с российского миллиардера

В среду, 10 сентября, судьи постановили отменить решение Совета ЕС от 14 марта 2025 года о продлении ограничительных мер в отношении бывшего совладельца группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК), действующее до 15 сентября 2025 года. Суд также обязал Совет ЕС оплатить расходы, которые Пумпянский понес в ходе судебного разбирательства.

В тот же день Суд ЕС частично удовлетворил иск бывшего исполнительного директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна, отменив решение о продлении европейских санкций с сентября 2024 года по март 2025-го. При этом бизнесмен остается в ограничительном списке ЕС, поскольку последнее продление санкций в отношении него не было отменено.

Российские миллиардеры были включены в черные списки ЕС после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году. После этого они обратились с исками в европейские судебные инстанции, которые были отклонены осенью 2023 года. В апреле 2024-го Суд ЕС отменил продление санкций против Пумпянского, а также его жены Галины и сына Александра с марта 2024-го по сентябрь 2024 года, при этом они оставались в действующих на тот момент санкционных списках.