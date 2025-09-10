Нетаньяху требует аплодисментов

По его мнению, Израиль, напротив, достоин аплодисментов за принципиальную позицию и решительные действия, направленные на борьбу с терроризмом.

Нетаньяху сравнил удар ВВС Израиля по катарской столице с кампанией США в Афганистане, начатой после терактов 11 сентября 2001 года. По мнению премьера, аналогом тех событий в современной истории Израиля стала атака боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, а удар по Дохе, где, предположительно, находилось высшее руководство ХАМАС, с его точки зрения, стал лишь продолжением ответных действий в отношении боевиков.

«Теперь разные страны мира осуждают Израиль. Им должно быть стыдно. Что они сделали после того, как Америка уничтожила Усаму бен Ладена? Сказали ли они: «О, какой ужас сотворили с Афганистаном или Пакистаном?» Нет, они аплодировали. Им следует аплодировать Израилю за то, что он придерживается тех же принципов и воплощает их в жизнь», - считает Нетаньяху.

9 сентября ЦАХАЛ нанес удары по Дохе, где для переговоров по прекращению огня в секторе Газа находились лидеры ХАМАС. Катар — одна из ключевых площадок и посреднических стран (наряду с Египтом и США) в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС. Действия Израиля осудили ряд стран, а также Евросоюз. Президент США Дональд Трамп заявил, что «не в восторге» от удара армии Израиля. Доха приостановила свои посреднические усилия в достижении мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Премьер-министр Катара Мохаммед Абдель Рахман Аль Тани заявил, что израильские удары можно охарактеризовать как «государственный терроризм». Он обвинил премьер-министра Израиля в «постоянных попытках» дестабилизировать региональную безопасность и стабильность.