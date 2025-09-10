USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Республиканцы давят на Трампа: введите санкции против России

10 сентября 2025, 23:42

Сенаторы-республиканцы наращивают давление на президента США Дональда Трампа с требованием ввести новые санкции против России.

Об этом информирует CNN, пообщавшийся с американскими законодателями.

Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис в разговоре с каналом высказал мнение, что Москва фактически манипулирует Вашингтоном. «Россия играет с нами, как с пианино. Путин получил все, чего хотел: встречу с президентом Трампом и прием с красной дорожкой, а затем — торжественный прием у Си Цзиньпина и переговоры с Ким Чен Ыном», — сказал он, добавив, что стратегия Путина заключается в том, чтобы «тянуть нас за собой».

Слова Тиллиса — сопредседателя сенатской группы наблюдателей НАТО — прозвучали вскоре после того, как истребители альянса сбили несколько российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ходе атаки на Украину. CNN отмечает, что ранее попытки сенатора Линдси Грэма продвинуть санкции буксовали из-за отсутствия интереса в Белом доме, однако теперь ряды республиканцев, требующих от президента более жесткой позиции, заметно расширяются.

Тиллис подчеркнул, что необходимо признать стремление Путина «подорвать западную демократию» и «ослабить США». Он напомнил о массированных российских ударах по украинским городам и отметил, что Кремль не заинтересован в мире.

По словам Тиллиса, руководство республиканцев должно вынести на голосование в Сенате законопроект Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, который уже заручился широкой двухпартийной поддержкой. Документ позволяет президенту США вводить пошлины до 500% на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн ранее говорил, что Сенат ожидает сигнала от Белого дома по вопросам санкций, так как администрация США ведет дипломатические контакты с Москвой. Однако, комментируя инцидент в Польше, он признал, что атака дронов «усилила интерес к продвижению законопроекта» об ограничительных мерах. На вопрос CNN, готов ли он вынести инициативу на голосование без согласования с администрацией США, Тьюн ответил: «Посмотрим. Мне нужно провести несколько консультаций. Но наши члены очень заинтересованы. Это был провокационный акт, безусловно, проверяющий на прочность США и наших союзников по НАТО».

Как отмечает CNN, ведущие республиканцы в комитетах Палаты представителей и Сената по вооруженным силам также выступили за ужесточение курса администрации США в отношении России.

В Азербайджане опережающая подготовка кадров
В Азербайджане опережающая подготовка кадров правительственная трибуна
10 сентября 2025, 23:54 438
Владимир Владимирович забавляется
Владимир Владимирович забавляется главная тема
10 сентября 2025, 22:34 2836
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
10 сентября 2025, 19:57 1640
Нетаньяху требует аплодисментов
Нетаньяху требует аплодисментов
10 сентября 2025, 23:33 566
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
10 сентября 2025, 21:43 2846
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
10 сентября 2025, 21:48 2556
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий
10 сентября 2025, 20:15 4068
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных
«Заблокируем все!»: Францию охватили протесты, сотни задержанных видео; обновлено 21:00
10 сентября 2025, 21:00 5309
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых
«Звон колоколов» Израиля в Йемене: много погибших и раненых добавлено видео; обновлено 20:25
10 сентября 2025, 20:25 4526
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий
10 сентября 2025, 20:00 3050
Беспрецедентная революция поколения Z
Беспрецедентная революция поколения Z Мридула Гош комментирует для haqqin.az
10 сентября 2025, 14:48 4036

