В Азербайджане опережающая подготовка кадров

В Азербайджане активно внедряется система опережающей профессиональной подготовки кадров, охватывающая 175 приоритетных направлений. Она рассчитана на перспективные потребности рынка труда в различных регионах страны. Только за восемь месяцев текущего года профессиональные курсы прошли 11 тысяч граждан, ранее не имевших постоянного места работы. Программы Государственного агентства занятости вносят значительный вклад в рост числа трудовых договоров в частном секторе, особенно в ненефтяной промышленности.

Одним из ключевых инструментов повышения эффективности управления человеческим капиталом в стране стало прогнозирование будущих компетенций, необходимых для экономики, и организация подготовки кадров с опережением. Эти процессы реализуются как на национальном, так и на региональном и отраслевом уровнях. В Азербайджане зарегистрировано более 212 тысяч юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. В 2025 году этот показатель увеличился на 7,1 процента. Рост числа предприятий означает и постоянную потребность в новых кадрах, соответствующих современным требованиям. Однако реальность такова, что значительная часть соискателей либо не имеет необходимых профессиональных навыков, либо не обладает профессией, востребованной на рынке. И это лишает их возможности претендовать на достойные рабочие места. Поэтому организация курсов профессиональной подготовки для безработных и лиц, находящихся в поиске работы, стала одной из центральных задач Государственного агентства занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения. Эти курсы не только открывают путь к трудоустройству, но и позволяют государству и бизнесу формировать устойчивую базу квалифицированных кадров. Особое внимание уделяется гражданам с ограниченными возможностями здоровья. В период с января по июль этого года свыше 300 человек с инвалидностью прошли профессиональную подготовку по актуальным специальностям. Кроме того, для 35 человек с нарушениями зрения была организована специальная программа обучения по профессии «оператор компьютера». Подобный подход дает возможность людям, жившим вне сферы экономической активности, включиться в профессиональную жизнь и обрести финансовую самостоятельность.

Курсы профессиональной подготовки включают в себя теоретическое и практическое обучение. Участники знакомятся с основами профессиональной деятельности, осваивают новые профессии, изучают современные технологии и инновации. Для них организуются тренинги, стажировки на предприятиях, а также предусмотрена ежемесячная стипендия на весь период обучения. Тем, кто успешно прошел подготовку, агентство по завершении курса помогает в трудоустройстве. В распоряжении агентства находятся пять региональных центров профессиональной подготовки. Важную роль играет сотрудничество с частными образовательными учреждениями — центрами, школами управления, школами предпринимателей. Эти организации проводят краткосрочные курсы переподготовки и семинары, играя значимую роль в поддержке малого и среднего предпринимательства. Такой формат оказался эффективным и востребованным, особенно среди тех, кто стремится к карьерному росту или смене профессии. Особое значение профессиональная подготовка приобретает в новых экономических районах страны — в Карабахе и Восточном Зангезуре. Здесь организация курсов профессиональной подготовки становится одним из важнейших факторов в обеспечении занятости. Курсы проводятся по направлениям, актуальным для местной экономики: сельское хозяйство, строительство, туризм и различные отрасли промышленности. Участие в них могут принять как местные жители, так и граждане, планирующие переселение в эти регионы.