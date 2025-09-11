USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!

глас народа - глас Божий
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:19 1302

Результаты опросов, опубликованных в августе двумя авторитетными исследовательскими компаниями Турции — GENAR и Areda Survey, свидетельствуют о заметном росте популярности ультранационалистических партий. Согласно данным, признанным достоверными в политических кругах Анкары, как правящая Партия справедливости и развития, так и основная оппозиционная Республиканская народная партия теряют свои позиции.

Согласно результатам опроса компании GENAR, рейтинг правящей партии, составлявший в июле 35,2 процента, в августе снизился до 33,6 процента. Аналитики объясняют это падение обесцениванием турецкой лиры, ростом стоимости жизни и ухудшением экономической ситуации в стране.

В июле, напротив, рейтингу Партии справедливости и развития способствовали успехи в реализации инициативы «Турция без терроризма», а также беспрецедентное событие — церемония на севере Ирака, во время которой представители Рабочей партии Курдистана впервые добровольно сложили оружие.

Согласно результатам опроса компании GENAR, рейтинг правящей партии, составлявший в июле 35,2 процента, в августе снизился до 33,6 процента. Аналитики объясняют это падение обесцениванием турецкой лиры, ростом стоимости жизни и ухудшением экономической ситуации в стране

Снижение рейтинга правящей партии не привело к укреплению позиций Республиканской народной партии. Весной этого года, после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, рейтинг партии заметно вырос, достигнув в мае рекордных 35,6 процента. Однако с июня начался спад, который эксперты связывают с тем, что партия сосредоточила внимание преимущественно на теме ареста Имамоглу, упустив из виду острую социально-экономическую повестку.

Партия DEM, электоральная база которой в основном состоит из сторонников курдского национализма и которая играет значительную роль в реализации проекта «Турция без терроризма», также укрепила свои позиции. В августе она получила 9,8 процента голосов, сохранив за собой третье место. Рост популярности этой партии аналитики объясняют усилением националистических настроений, а также активным участием в процессе разоружения Рабочей партии Курдистана.

Партия националистического движения, являющаяся союзником Партии справедливости и развития и традиционной опорой турецкого национализма, также показала рост, достигнув уровня в 8,1 процента.

Кемалисты, забыв о народе, устремились к борьбе за свободу Имамоглу

Вместе с тем опросы фиксируют усиление позиций и тех ультранационалистических партий, которые выступают против инициативы «Турция без терроризма». Партия İYİ, переживавшая спад после ухода с поста лидера Мерал Акшенер, вновь укрепила свои позиции и набрала 5,5 процента. Партия Победы, активно использующая жесткую риторику в отношении сирийских беженцев, получила 4,8 процента. Новая партия «Анахтар», основанная в начале текущего года, набрала 2 процента.

По мнению политических аналитиков, рост популярности ультраправых объясняется разочарованием части избирателей в участии Партии справедливости и развития, Партии националистического движения и Республиканской народной партии в проекте «Турция без терроризма». Эти настроения способствуют перераспределению электората в пользу ультранационалистических сил. Существующие тенденции позволяют предполагать, что такие партии могут объединиться в коалицию и пройти в парламент на предстоящих выборах, сформировав новый националистический блок.

Опрос компании Areda Survey в целом подтвердил данные GENAR. Согласно результатам, рейтинг Партии справедливости и развития составил 33,5 процента, Республиканской народной партии — 31,8 процента. Третье место заняла партия DEM с результатом 9,7 процента, четвертое — Партия националистического движения, получившая 8,4 процента. Партия İYİ набрала 4,1 процента, Партия возрождения под руководством Фатиха Эрбакана — 3,1 процента, а Партия Победы — 3,8 процента.

И курдские националисты обретают успех

Еще одним важным результатом опросов стало значительное увеличение общественной поддержки проекта «Турция без терроризма» после церемонии разоружения Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. В марте, согласно данным компании GENAR, только 34 процента респондентов верили в успех этой инициативы. В августе этот показатель вырос до 56 процентов.

Примечательно, что основными сторонниками проекта выступают избиратели Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, а также даже Республиканской народной партии. В то же время среди сторонников партии DEM уровень доверия к инициативе снизился.

Политические аналитики также не исключают появления на политической арене еще одной партии. Если 15 сентября анкарский суд признает партийный съезд Республиканской народной партии 2023 года полностью недействительным, лидер партии Озгюр Озель и арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, как предполагается, запустят альтернативный политический проект.

Все дороги ведут к Озалу

По имеющимся сведениям, в случае возвращения бывшего лидера Кемаля Кылычдароглу на пост председателя, Озель и Имамоглу вместе со своими сторонниками покинут Республиканскую народную партию и объявят о создании новой политической силы под названием EKİM.

Согласно информации, полученной от источников haqqin.az в Анкаре, для новой партии уже выбрано центральное здание — офис на 1416-й улице в районе Балгат, ранее принадлежавший партии TEK, которую возглавлял Ахмет Озал, сын бывшего президента Тургута Озала. Подготовительная работа по созданию партии ведется при участии бывших генеральных секретарей Республиканской народной партии Селин Сайек Бёке и Бюлента Тезджана. В случае признания съезда недействительным, партия EKİM будет официально представлена, а ее лидеры начнут подготовку к президентским и парламентским выборам, которые должны состояться в 2028 году.

