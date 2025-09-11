«Нас предали»: Катар в ярости

USD 1.7000
Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдель Рахман бин Джассим Аль Тани назвал удар Израиля по Дохе, где в этот момент находились представители группировки ХАМАС, актом государственного терроризма. Об этом глава правительства Катара заявил в интервью CNN.

«У меня нет слов, чтобы выразить нашу ярость от подобных действий… это государственный террор», — сказал он, добавив: «Нас предали».

По словам Аль Тани, всем «широко известно», что он встречался с руководством ХАМАС в рамках посреднических усилий: «Об этой встрече прекрасно знали израильтяне и американцы. Мы ничего не скрываем». Он заявил, что нет никаких оснований называть такие контакты «укрывательством террористов». Катарский премьер также счел, что действия правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху «убили» надежду на освобождение заложников в секторе Газа.

Аль Тани не стал отвечать на вопрос, погиб ли при ударе главный переговорщик со стороны ХАМАС во время удара Израиля. «Официального заявления не было», — ответил премьер-министр Катара, добавив, что страны Ближнего Востока рассмотрят ответные действия в отношении Израиля.

Израиль нанес удар по Дохе накануне, 9 сентября. ЦАХАЛ заявлял, что целью стали представители ХАМАС, которые руководили нападением на Израиль 7 октября 2023 года. Власти Катара подтверждали, что атаке подверглось здание, в котором жили члены политбюро ХАМАС. Катар — один из посредников, который участвует в переговорах между властями Израиля и представителями группировки в диалоге по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа.

Премьер Катара также заявил, что «Нетаньяху должен предстать перед судом, его задержания требует Международный уголовный суд», что удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе «убил всякую надежду на освобождение израильских заложников из сектора Газа».

По его словам, «на переговорах по Газе был достигнут значительный прогресс, но Нетаньяху вновь отказался от урегулирования конфликта».

