Европа дала обещание

«В Европе есть повышенный запрос на то, чтобы США завершили замещение российского газа. Мы увеличим экспорт СПГ, мы также увеличим экспорт нефти и нефтепродуктов. И в конечном итоге мы собираемся доставить в Европу ядерные технологии и новые ядерные реакторы», — сказал он.

Европа пообещала США полностью прекратить закупки российского газа к 1 января 2027 года, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CNBC.

По словам Райта, именно США должны сыграть ключевую роль в обеспечении Европы энергоресурсами после отказа от российского импорта.

По его словам, в Брюсселе он будет обсуждать снятие барьеров для поставок американских энергоносителей.

Ранее Еврокомиссия представила план, предусматривающий полный запрет на покупку российской нефти и газа к концу 2027 года. Ограничения, как подчеркивают в Брюсселе, будут действовать даже после завершения войны в Украине. Кроме того, уже в октябре Еврокомиссия представит аналогичный документ, касающийся российских атомных технологий и топлива.

ЕС — один из крупнейших покупателей российского газа. По данным Eurostat, Россия обеспечила около 15–16% стоимости газового импорта ЕС в первой половине 2025 года. Несмотря на снижение зависимости, страны вроде Венгрии, Греции, Словакии и Италии продолжают закупать российский газ — в основном через трубопровод «Турецкий поток» и транзитные сети.