USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Европа дала обещание

01:17 331

Европа пообещала США полностью прекратить закупки российского газа к 1 января 2027 года, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CNBC.

«В Европе есть повышенный запрос на то, чтобы США завершили замещение российского газа. Мы увеличим экспорт СПГ, мы также увеличим экспорт нефти и нефтепродуктов. И в конечном итоге мы собираемся доставить в Европу ядерные технологии и новые ядерные реакторы», — сказал он.

По словам Райта, именно США должны сыграть ключевую роль в обеспечении Европы энергоресурсами после отказа от российского импорта.

По его словам, в Брюсселе он будет обсуждать снятие барьеров для поставок американских энергоносителей.

Ранее Еврокомиссия представила план, предусматривающий полный запрет на покупку российской нефти и газа к концу 2027 года. Ограничения, как подчеркивают в Брюсселе, будут действовать даже после завершения войны в Украине. Кроме того, уже в октябре Еврокомиссия представит аналогичный документ, касающийся российских атомных технологий и топлива.

ЕС — один из крупнейших покупателей российского газа. По данным Eurostat, Россия обеспечила около 15–16% стоимости газового импорта ЕС в первой половине 2025 года. Несмотря на снижение зависимости, страны вроде Венгрии, Греции, Словакии и Италии продолжают закупать российский газ — в основном через трубопровод «Турецкий поток» и транзитные сети.

Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты! глас народа - глас Божий
00:19 1304
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:15 4565
«Нас предали»: Катар в ярости
«Нас предали»: Катар в ярости
01:07 756
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема
10 сентября 2025, 23:29 1739
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:00 3412
В Азербайджане опережающая подготовка кадров
В Азербайджане опережающая подготовка кадров правительственная трибуна
10 сентября 2025, 23:54 1197
Владимир Владимирович забавляется
Владимир Владимирович забавляется главная тема
10 сентября 2025, 22:34 4096
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
10 сентября 2025, 19:57 1842
Нетаньяху требует аплодисментов
Нетаньяху требует аплодисментов
10 сентября 2025, 23:33 1094
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
10 сентября 2025, 21:43 3445
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
10 сентября 2025, 21:48 3002

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты! глас народа - глас Божий
00:19 1304
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:15 4565
«Нас предали»: Катар в ярости
«Нас предали»: Катар в ярости
01:07 756
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема
10 сентября 2025, 23:29 1739
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:00 3412
В Азербайджане опережающая подготовка кадров
В Азербайджане опережающая подготовка кадров правительственная трибуна
10 сентября 2025, 23:54 1197
Владимир Владимирович забавляется
Владимир Владимирович забавляется главная тема
10 сентября 2025, 22:34 4096
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
10 сентября 2025, 19:57 1842
Нетаньяху требует аплодисментов
Нетаньяху требует аплодисментов
10 сентября 2025, 23:33 1094
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
10 сентября 2025, 21:43 3445
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
10 сентября 2025, 21:48 3002
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться