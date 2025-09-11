Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Рамиль Асадулзаде, генеральный директор SOCAR România, одной из ключевых энергетических компаний на румынском рынке, оказался в центре громкого скандала. По данным влиятельного румынского издания Cancan, он состоит в тайных отношениях с директором по персоналу этой же компании, Бибианой Константин. Журналисты румынского издания зафиксировали, как 37-летний Асадулзаде покинул офис компании SOCAR PETROLEUM SA в Бухаресте и, управляя служебным Audi Q7, направился к парковке у торгового центра IKEA в районе Бэнеаса, где его поджидала Бибиана Константин, приехавшая также на служебной Skoda Kodiaq.

После короткой остановки директриса пересела на заднее сиденье автомобиля Асадулзаде. Наблюдатели отметили, что в спешке женщина забыла в своей машине пакет с бутылкой вина и через несколько минут вернулась за ним. После чего пара отправилась в Club Snagov, где провела за столиком на террасе более трех с половиной часов. Обед сопровождался вином, оживленными разговорами и жестами, которые журналисты охарактеризовали как «откровенно личные». Затем Асадулзаде и Константин поднялись в гостиничный номер клуба, где, по словам очевидцев, провели около пяти часов. При выходе из клуба Асадулзаде сдал ключ на ресепшен, а его спутница постаралась незаметно покинуть отель. Однако на пути к автомобилю они уже не скрывали своих отношений, держались за руки и целовались. По дороге в Бухарест Константин не пряталась на заднем сиденье, а села впереди, рядом с Асадулзаде. Издание указывает, что генеральный директор SOCAR România женат, живет в Бухаресте с супругой рядом с Американской школой и теперь должен будет объяснить ей не только эпизод с Бибианой, но и другие свои личные истории. В частности, речь идет о Рамоне, бывшей секретарше Асадулзаде, которая воспитывает ребенка.

Карьерная биография Асадулзаде также оказалась под пристальным вниманием. В 2023 году он был назначен генеральным директором SOCAR PETROLEUM SA, до этого занимал должность финансового директора компании в Румынии. Его контракт рассчитан до января 2027 года, однако, как пишет Cancan, ситуация может измениться. В публикации отмечается, что в последние годы Асадулзаде якобы участвовал в нефтяных операциях через компанию JETFLY HUB Плоешти совместно с бизнесменом Даном Беренделом, контролирующим через офшор в Дубае фирму JETFLY HUB SRL. По данным издания, речь идет о схеме уклонения от налогов на сумму свыше 100 миллионов евро, которая в настоящее время расследуется.