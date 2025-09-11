USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Аскер Манафов, собкор
01:18

Рамиль Асадулзаде, генеральный директор SOCAR România, одной из ключевых энергетических компаний на румынском рынке, оказался в центре громкого скандала. По данным влиятельного румынского издания Cancan, он состоит в тайных отношениях с директором по персоналу этой же компании, Бибианой Константин.

Журналисты румынского издания зафиксировали, как 37-летний Асадулзаде покинул офис компании SOCAR PETROLEUM SA в Бухаресте и, управляя служебным Audi Q7, направился к парковке у торгового центра IKEA в районе Бэнеаса, где его поджидала Бибиана Константин, приехавшая также на служебной Skoda Kodiaq.

После короткой остановки директриса пересела на заднее сиденье автомобиля Асадулзаде. Наблюдатели отметили, что в спешке женщина забыла в своей машине пакет с бутылкой вина и через несколько минут вернулась за ним. После чего пара отправилась в Club Snagov, где провела за столиком на террасе более трех с половиной часов. Обед сопровождался вином, оживленными разговорами и жестами, которые журналисты охарактеризовали как «откровенно личные». Затем Асадулзаде и Константин поднялись в гостиничный номер клуба, где, по словам очевидцев, провели около пяти часов.

При выходе из клуба Асадулзаде сдал ключ на ресепшен, а его спутница постаралась незаметно покинуть отель. Однако на пути к автомобилю они уже не скрывали своих отношений, держались за руки и целовались. По дороге в Бухарест Константин не пряталась на заднем сиденье, а села впереди, рядом с Асадулзаде.

Издание указывает, что генеральный директор SOCAR România женат, живет в Бухаресте с супругой рядом с Американской школой и теперь должен будет объяснить ей не только эпизод с Бибианой, но и другие свои личные истории. В частности, речь идет о Рамоне, бывшей секретарше Асадулзаде, которая воспитывает ребенка.

Карьерная биография Асадулзаде также оказалась под пристальным вниманием. В 2023 году он был назначен генеральным директором SOCAR PETROLEUM SA, до этого занимал должность финансового директора компании в Румынии. Его контракт рассчитан до января 2027 года, однако, как пишет Cancan, ситуация может измениться.

В публикации отмечается, что в последние годы Асадулзаде якобы участвовал в нефтяных операциях через компанию JETFLY HUB Плоешти совместно с бизнесменом Даном Беренделом, контролирующим через офшор в Дубае фирму JETFLY HUB SRL. По данным издания, речь идет о схеме уклонения от налогов на сумму свыше 100 миллионов евро, которая в настоящее время расследуется.

Бибиана Константин присоединилась к SOCAR в июне 2022 года. До этого она возглавляла отдел кадров в компании Electrica, ранее занимала аналогичные должности в группе Chimica и в компании Serviciile Comerciale Române, принадлежащей бизнесмену Штефану Вузе.

Таким образом, вокруг SOCAR România разгорается скандал, в котором деловые вопросы переплетаются с историями адюльтерного характера. Репутационные риски компании и ее руководства усиливаются на фоне продолжающихся расследований, а сама история стала предметом обсуждения как в деловых, так и в светских кругах.

Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!
00:19
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
10 сентября 2025, 20:15
«Нас предали»: Катар в ярости
«Нас предали»: Катар в ярости
01:07
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то?
10 сентября 2025, 23:29
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
10 сентября 2025, 20:00
В Азербайджане опережающая подготовка кадров
В Азербайджане опережающая подготовка кадров
10 сентября 2025, 23:54
Владимир Владимирович забавляется
Владимир Владимирович забавляется
10 сентября 2025, 22:34
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
10 сентября 2025, 19:57
Нетаньяху требует аплодисментов
Нетаньяху требует аплодисментов
10 сентября 2025, 23:33
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
10 сентября 2025, 21:43
Нетаньяху угрожает всем
Нетаньяху угрожает всем
10 сентября 2025, 21:48

