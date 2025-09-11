Жителей элитного дома в Баку оставили без воды

USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Ульвия Худиева
Жители домов №№58, 60 и 65 по улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку уже три дня остаются без воды.

Как сообщили haqqin.az сами жильцы, около трех дней назад на проходящей по улице водопроводной линии произошла авария. «Сотрудники Объединенной службы водоснабжения крупных городов приехали, раскопали и осмотрели место. Хотя устранить последствия аварии было вполне возможно, воду так и не подали», — рассказали они.

По словам жильцов, вода появилась только в среду, однако давление оказалось настолько слабым, что жильцы нижних этажей успели набрать лишь по одному ведру воды до того, как подача вновь прекратилась. До верхних этажей вода вообще не дошла.

Несмотря многократные обращения в Объединенную службу водоснабжения крупных городов, жильцы так и не получили ответа. Ни «горячая линия», ни Насиминское районное управление водоснабжения не отреагировали на жалобы.

«На «горячую линию» невозможно дозвониться — то занято, то никто не отвечает. Мы вынуждены покупать воду в магазинах, но этого недостаточно для покрытия всех нужд. Устранить аварию можно было всего за час. В итоге ремонтировали трубу три дня, но воды так и нет», — пожаловались жители.

Haqqin.az направил официальный запрос в Объединенную службу водоснабжения крупных городов.

