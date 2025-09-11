USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Американо-китайская «сверка часов»

02:40 174

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, сообщает Госдепартамент.

«Госсекретарь Рубио подчеркнул важность открытых и конструктивных контактов по ряду двусторонних проблем», - отмечается в сообщении.

Рубио и Ван И обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам. По каким именно, американское ведомство не уточняет.

Ранее сообщалось о видеозвонке министра обороны КНР Дун Цзюня и шефа Пентагона Пита Хегсета. Министры обсудили проблемы Тайваня и Южно-Китайского моря.

Жителей элитного дома в Баку оставили без воды
Жителей элитного дома в Баку оставили без воды видео
02:30 508
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты! глас народа - глас Божий
00:19 1888
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:15 4771
«Нас предали»: Катар в ярости
«Нас предали»: Катар в ярости
01:07 1568
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема
10 сентября 2025, 23:29 2076
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:00 3541
В Азербайджане опережающая подготовка кадров
В Азербайджане опережающая подготовка кадров правительственная трибуна
10 сентября 2025, 23:54 1500
Владимир Владимирович забавляется
Владимир Владимирович забавляется главная тема
10 сентября 2025, 22:34 4647
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
10 сентября 2025, 19:57 1909
Нетаньяху требует аплодисментов
Нетаньяху требует аплодисментов
10 сентября 2025, 23:33 1299
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
10 сентября 2025, 21:43 3714

