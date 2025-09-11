Американо-китайская «сверка часов»

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, сообщает Госдепартамент.

«Госсекретарь Рубио подчеркнул важность открытых и конструктивных контактов по ряду двусторонних проблем», - отмечается в сообщении.

Рубио и Ван И обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам. По каким именно, американское ведомство не уточняет.

Ранее сообщалось о видеозвонке министра обороны КНР Дун Цзюня и шефа Пентагона Пита Хегсета. Министры обсудили проблемы Тайваня и Южно-Китайского моря.