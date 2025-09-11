Помощник президента выступил в Конгрессе США

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял участие в саммите по Ближнему Востоку, прошедшем в Конгрессе США.
Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в США в соцсети Х.
В рамках саммита Х.Гаджиев обсудил стратегическое партнерство Азербайджана и США, региональные вопросы и вопросы глобального мира.
@HikmetHajiyev spoke extensively about 🇺🇸🇦🇿 strategic partnership, regional affairs & 🇦🇿 peace agenda with global implications at the Middle East U.S. Summit & @AJCGlobal event in the Congress pic.twitter.com/LQZdJ8OWQS— Azerbaijan Embassy US (@azembassyus) September 10, 2025