Помощник президента выступил в Конгрессе США

03:02

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял участие в саммите по Ближнему Востоку, прошедшем в Конгрессе США.

Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в США в соцсети Х.

В рамках саммита Х.Гаджиев обсудил стратегическое партнерство Азербайджана и США, региональные вопросы и вопросы глобального мира.

Жителей элитного дома в Баку оставили без воды
Жителей элитного дома в Баку оставили без воды видео
02:30
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты! глас народа - глас Божий
00:19
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:15
«Нас предали»: Катар в ярости
«Нас предали»: Катар в ярости
01:07
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема
10 сентября 2025, 23:29
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:00
В Азербайджане опережающая подготовка кадров
В Азербайджане опережающая подготовка кадров правительственная трибуна
10 сентября 2025, 23:54
Владимир Владимирович забавляется
Владимир Владимирович забавляется главная тема
10 сентября 2025, 22:34
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
Тестируем симулятор трейдера Bushido: отзывы в Телеграм каналах о Бушидо и практический опыт
10 сентября 2025, 19:57
Нетаньяху требует аплодисментов
Нетаньяху требует аплодисментов
10 сентября 2025, 23:33
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
Пашинян повторил тезисы Ильхама Алиева: к черту Минскую группу!
10 сентября 2025, 21:43

