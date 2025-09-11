США выделили Украине 400 миллионов

Палата представителей Конгресса США проголосовала за военный бюджет на 2026 финансовый год. Он составил почти $900 млрд, из которых $400 млн пойдут на военную помощь Украине по программе USAI.

Эта инициатива предусматривает не прямые поставки оружия, а контракты с оборонными компаниями. Попытка полностью вычеркнуть украинское финансирование провалилась.

За проект проголосовал 231 конгрессмен, против — 196. Законопроект поддержали 17 демократов и большинство республиканцев. Теперь документ отправляется в Сенат. После согласования финальный текст отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.