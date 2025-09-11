Убийство Кирка стало ударом по Трампу

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка стало серьезной утратой для движения президента США Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»), отмечает канадская газета The Globe and Mail.
«Его смерть лишает движение Трампа одного из самых заметных и эффективных представителей», – полагает издание.
Кирк был одним из наиболее влиятельных правых активистов, сумевших не только привлечь молодежь к движению Трампа, но и эффективно использовать ее поддержку. The Globe and Mail называет его убийство на территории университета в Юте символичным, напоминая, что именно в подобных местах Кирк в последние годы успешно работал с молодыми избирателями.
Издание подчеркивает значимость Кирка для Трампа, напоминая, что в знак траура по убитому активисту президент распорядился приспустить государственные флаги по всей стране.
10 сентября Трамп заявил, что Кирк скончался в результате покушения, и выразил соболезнования его семье. По данным СМИ, в активиста стреляли во время выступления в университете города Орем (штат Юта). Позже он умер в больнице от полученного ранения.
Белый дом обвинил Демократическую партию США в поддержке преступности после убийства сторонника Трампа Чарли Кирка. «Демократы - за преступность», - заявляет аккаунт администрации.