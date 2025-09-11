Убийство Кирка стало ударом по Трампу

«Его смерть лишает движение Трампа одного из самых заметных и эффективных представителей», – полагает издание.

Кирк был одним из наиболее влиятельных правых активистов, сумевших не только привлечь молодежь к движению Трампа, но и эффективно использовать ее поддержку. The Globe and Mail называет его убийство на территории университета в Юте символичным, напоминая, что именно в подобных местах Кирк в последние годы успешно работал с молодыми избирателями.

Издание подчеркивает значимость Кирка для Трампа, напоминая, что в знак траура по убитому активисту президент распорядился приспустить государственные флаги по всей стране.

10 сентября Трамп заявил, что Кирк скончался в результате покушения, и выразил соболезнования его семье. По данным СМИ, в активиста стреляли во время выступления в университете города Орем (штат Юта). Позже он умер в больнице от полученного ранения.

Белый дом обвинил Демократическую партию США в поддержке преступности после убийства сторонника Трампа Чарли Кирка. «Демократы - за преступность», - заявляет аккаунт администрации.