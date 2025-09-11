USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Убийство Кирка стало ударом по Трампу

10:31 529

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка стало серьезной утратой для движения президента США Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»), отмечает канадская газета The Globe and Mail.

«Его смерть лишает движение Трампа одного из самых заметных и эффективных представителей», – полагает издание.

Кирк был одним из наиболее влиятельных правых активистов, сумевших не только привлечь молодежь к движению Трампа, но и эффективно использовать ее поддержку. The Globe and Mail называет его убийство на территории университета в Юте символичным, напоминая, что именно в подобных местах Кирк в последние годы успешно работал с молодыми избирателями.

Издание подчеркивает значимость Кирка для Трампа, напоминая, что в знак траура по убитому активисту президент распорядился приспустить государственные флаги по всей стране.

10 сентября Трамп заявил, что Кирк скончался в результате покушения, и выразил соболезнования его семье. По данным СМИ, в активиста стреляли во время выступления в университете города Орем (штат Юта). Позже он умер в больнице от полученного ранения.

Белый дом обвинил Демократическую партию США в поддержке преступности после убийства сторонника Трампа Чарли Кирка. «Демократы - за преступность», - заявляет аккаунт администрации.

Убийство Кирка стало ударом по Трампу
Убийство Кирка стало ударом по Трампу
10:31 530
США выделили Украине 400 миллионов
США выделили Украине 400 миллионов
10:28 331
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании светская хроника
01:18 16876
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии
10:10 1081
Украинский спецназ поразил российский корабль
Украинский спецназ поразил российский корабль видео
10:08 1172
Жителей элитного дома в Баку оставили без воды
Жителей элитного дома в Баку оставили без воды видео
02:30 5906
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты! глас народа - глас Божий
00:19 6111
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:15 6081
«Нас предали»: Катар в ярости
«Нас предали»: Катар в ярости
01:07 6650
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема
10 сентября 2025, 23:29 4714
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:00 4305

ЭТО ВАЖНО

Убийство Кирка стало ударом по Трампу
Убийство Кирка стало ударом по Трампу
10:31 530
США выделили Украине 400 миллионов
США выделили Украине 400 миллионов
10:28 331
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании светская хроника
01:18 16876
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии
10:10 1081
Украинский спецназ поразил российский корабль
Украинский спецназ поразил российский корабль видео
10:08 1172
Жителей элитного дома в Баку оставили без воды
Жителей элитного дома в Баку оставили без воды видео
02:30 5906
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты! глас народа - глас Божий
00:19 6111
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:15 6081
«Нас предали»: Катар в ярости
«Нас предали»: Катар в ярости
01:07 6650
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема
10 сентября 2025, 23:29 4714
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:00 4305
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться