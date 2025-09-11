Россия ударила по одному из учебных заведений Сум

11 сентября около часа ночи российские беспилотники ударили по территории одного из учебных заведений Сум. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Здания заведения получили существенные повреждения и частичные разрушения, а в одном из них возник пожар.
"Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах", - сообщили в ГСЧС.