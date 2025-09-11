USD 1.7000
EUR 1.9916
RUB 2.0295
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Россия ударила по одному из учебных заведений Сум

фото
10:31 264

11 сентября около часа ночи российские беспилотники ударили по территории одного из учебных заведений Сум. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Здания заведения получили существенные повреждения и частичные разрушения, а в одном из них возник пожар.

"Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах", - сообщили в ГСЧС.

Убийство Кирка стало ударом по Трампу
Убийство Кирка стало ударом по Трампу
10:31 532
США выделили Украине 400 миллионов
США выделили Украине 400 миллионов
10:28 333
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании светская хроника
01:18 16880
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии
10:10 1083
Украинский спецназ поразил российский корабль
Украинский спецназ поразил российский корабль видео
10:08 1172
Жителей элитного дома в Баку оставили без воды
Жителей элитного дома в Баку оставили без воды видео
02:30 5908
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты! глас народа - глас Божий
00:19 6112
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:15 6082
«Нас предали»: Катар в ярости
«Нас предали»: Катар в ярости
01:07 6651
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема
10 сентября 2025, 23:29 4715
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:00 4305

ЭТО ВАЖНО

Убийство Кирка стало ударом по Трампу
Убийство Кирка стало ударом по Трампу
10:31 532
США выделили Украине 400 миллионов
США выделили Украине 400 миллионов
10:28 333
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании светская хроника
01:18 16880
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии
Массовые аресты компаний турецкой медиаимперии
10:10 1083
Украинский спецназ поразил российский корабль
Украинский спецназ поразил российский корабль видео
10:08 1172
Жителей элитного дома в Баку оставили без воды
Жителей элитного дома в Баку оставили без воды видео
02:30 5908
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты!
Эрдоган – шаг назад, Имамоглу – два шага назад… Наступают националисты! глас народа - глас Божий
00:19 6112
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку
Интенсивные переговоры между Вашингтоном и Баку наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:15 6082
«Нас предали»: Катар в ярости
«Нас предали»: Катар в ярости
01:07 6651
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема
10 сентября 2025, 23:29 4715
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор
Геоэкономическая игра Турции: все через Зангезурский коридор наш комментарий, все еще актуально
10 сентября 2025, 20:00 4305
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться