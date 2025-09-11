Турция о совместных интересах с Арменией

Турция заинтересована в развитии экономических связей с Арменией, заявил специальный представитель по нормализации отношений Турции с Арменией Сердар Кылыч.
«Совместно со спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном ведется работа, нацеленная на экономическое развитие двух стран и региона в целом», – заявил Кылыч на встрече с губернатором восточной провинции Игдыр.
По его словам, армянская сторона в вопросе открытия коммуникаций на Южном Кавказе поддерживает шаги, которые отвечают интересам всех сторон.
«Вместе с тем для реализации определенных проектов необходимо проведение технических работ. Что касается проявления политической воли, то в этом вопросе проблем нет», – добавил Кылыч.
Дипломат сообщил, что возглавляемая им делегация пересечет границу в районе погранпункта Алиджан в провинции Игдыр и направится в Ереван для проведения ряда встреч.
В прошлое воскресенье турецкий телеканал NTV сообщил, что Турция и Армения впервые проведут встречу на уровне делегаций. По данным телеканала, делегация под руководством Сердара Кылыча, спецпредставителя по нормализации отношений с армянской стороной, прибудет в Армению через пограничный пункт Алиджан. Стороны планируют обсудить ряд вопросов по нормализации отношений и реализации уже принятых решений. МИД Армении подтвердил свое участие в переговорах.
В ближайшие дни в Армению прибудет делегация США в рамках процесса реализации проекта «Маршрут Трампа», заявил министр экономики Армении Геворг Папоян в интервью агентству «Арменпресс».
По его словам, с турецкой стороны ожидается визит Сердара Кылыча, который является специальным представителем правительства Турции в процессе нормализации армяно-турецких отношений.
Министр коснулся проекта «Маршрут Трампа», соглашение о создании которого подписали Армения, США и Азербайджан.
Он добавил, что «приедут представители американской стороны, ознакомятся и на месте сделают расчеты».
«Жители Мегри и Капана каждый день видят, как рушатся горы и строится новая дорога «Север-Юг», - сказал министр.