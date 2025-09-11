USD 1.7000
Турция о совместных интересах с Арменией
Турция о совместных интересах с Арменией

Турция о совместных интересах с Арменией

обновлено 20:29
20:29 3504

Турция заинтересована в развитии экономических связей с Арменией, заявил специальный представитель по нормализации отношений Турции с Арменией Сердар Кылыч.

«Совместно со спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном ведется работа, нацеленная на экономическое развитие двух стран и региона в целом», – заявил Кылыч на встрече с губернатором восточной провинции Игдыр.

По его словам, армянская сторона в вопросе открытия коммуникаций на Южном Кавказе поддерживает шаги, которые отвечают интересам всех сторон.

«Вместе с тем для реализации определенных проектов необходимо проведение технических работ. Что касается проявления политической воли, то в этом вопросе проблем нет», – добавил Кылыч.

Дипломат сообщил, что возглавляемая им делегация пересечет границу в районе погранпункта Алиджан в провинции Игдыр и направится в Ереван для проведения ряда встреч.

В прошлое воскресенье турецкий телеканал NTV сообщил, что Турция и Армения впервые проведут встречу на уровне делегаций. По данным телеканала, делегация под руководством Сердара Кылыча, спецпредставителя по нормализации отношений с армянской стороной, прибудет в Армению через пограничный пункт Алиджан. Стороны планируют обсудить ряд вопросов по нормализации отношений и реализации уже принятых решений. МИД Армении подтвердил свое участие в переговорах.

*** 11:03

В ближайшие дни в Армению прибудет делегация США в рамках процесса реализации проекта «Маршрут Трампа», заявил министр экономики Армении Геворг Папоян в интервью агентству «Арменпресс».

По его словам, с турецкой стороны ожидается визит Сердара Кылыча, который является специальным представителем правительства Турции в процессе нормализации армяно-турецких отношений.

Министр коснулся проекта «Маршрут Трампа», соглашение о создании которого подписали Армения, США и Азербайджан.

Он добавил, что «приедут представители американской стороны, ознакомятся и на месте сделают расчеты».

«Жители Мегри и Капана каждый день видят, как рушатся горы и строится новая дорога «Север-Юг», - сказал министр.

