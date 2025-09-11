USD 1.7000
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Арабы собираются из-за Нетаньяху

обновлено 13:39
13:39 996

Экстренный саммит лидеров арабских и исламских государств, посвященный израильским авианалетам по Катару, пройдет в Дохе 14 15 сентября, сообщает Катарское агентство новостей (QNA).

«Государство Катар проведет подготовительную встречу министров иностранных дел к экстренному арабо-исламскому саммиту в воскресенье, 14 сентября. После этого 14-15 сентября пройдет арабо-исламский саммит для обсуждения нападения Израиля на государство Катар», - говорится в сообщении.

* * * 11:31

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль-Тани заявил, что действия Биньямина Нетаньяху фактически заблокировали все возможности для освобождения израильских заложников в Газе, что стало серьезным ударом для Дохи.

Он подчеркнул, что Катар высоко ценит мнение Дональда Трампа по поводу атак Израиля и считает, что настало время предпринимать серьезные шаги. По его словам, Доха ожидает «реальную реакцию» от стран региона, чтобы остановить угрозы, исходящие от Израиля.

«Катар будет действовать вместе с партнерами, чтобы привлечь премьера Израиля к ответственности и положить конец его безответственным действиям», — отметил Аль-Тани.

Заявления премьера Израиля, обвинившего Катар в «укрывательстве террористов», в Дохе назвали безрассудными. Как напомнили в катарском МИД, 9 сентября Израиль нанес удар по офису ХАМАС в Дохе, что в ведомстве расценили как «трусливое нападение» и прямую угрозу государственному суверенитету.

Министерство подчеркнуло, что размещение политического офиса ХАМАС в Катаре происходило с ведома США и самого Израиля в рамках посреднических усилий. Все переговоры с группировкой велись в присутствии делегаций этих стран и при международной поддержке.

«Намеки Нетаньяху на то, что Катар тайно укрывал делегацию ХАМАС, — это отчаянная попытка оправдать преступление, осуждаемое всем миром», — заявили в Дохе.

В ответ на критику многих стран Нетаньяху вновь обвинил Катар в финансировании ХАМАС и потребовал либо выслать членов политбюро группировки, либо предать их суду. В противном случае, по его словам, «этим займется Израиль». Премьер также сравнил атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года с терактами 11 сентября в США, отметив, что его страна действует в том же ключе — «преследовать террористов везде».

На это катарский премьер жестко ответил, назвав удары по Дохе «государственным терроризмом» и подчеркнув, что Нетаньяху «уничтожил всякую надежду» на освобождение заложников.

На Зергерпалане бани не будет!
На Зергерпалане бани не будет!
13:44 273
Министр науки и образования о сборах денег в школах
Министр науки и образования о сборах денег в школах
13:44 277
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Трамп потребовал оставить Катар в покое
13:27 588
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
13:15 577
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
13:15 978
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
13:07 674
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема; все еще актуально
10 сентября 2025, 23:29 5267
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
12:46 1444
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
12:16 1850
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
11:49 741
Армяне ждут американцев и турок
Армяне ждут американцев и турок
11:03 2303

