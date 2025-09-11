АЖД переходит на «зеленые рельсы»

В последние годы Азербайджан благодаря реализуемым стратегическим проектам в области транспорта и логистики превращается в ведущую транзитную страну региона. Одной из главных движущих сил этого процесса являются проекты модернизации, осуществляемые входящим в AZCON Holding ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД). Переход энергосистем на переменный ток (AC), обновление парка вагонов и интеграция Бакинского порта в железнодорожную сеть – важные показатели растущей роли Азербайджана в международных коридорах. С внедрением системы переменного тока на участке Уджар – Гаджигабул (122 км) был заложен фундамент нового этапа в развитии железных дорог. Эта система не только сокращает потребление энергии, но и минимизирует время на техобслуживание, повышает безопасность и обеспечивает централизацию операций. Кроме того, благодаря новой технологии многопроцессного управления (MPM) системы связи и сигнализации работают параллельно, что увеличивает скорость движения поездов и делает перевозки более гибкими. Применение используемой в ведущих странах мира технологии AC в Азербайджане теснее связывает страну с международной логистической сетью.

Энергосистемы вступают в новую эпоху Переход АЖД на технологию AC на магистральной железнодорожной линии Баку – Беюк-Кесик – это не просто техническое обновление, а стратегический шаг в развитии. В результате завершенного проекта на участке Уджар–Гаджигабул была увеличена скорость движения поездов, централизовано управление операциями, а системы сигнализации и связи интегрированы с технологией MPM. Эти изменения повышают как эффективность, так и безопасность на железных дорогах. Система AC, применяемая на железнодорожных линиях во многих ведущих странах мира, теперь действует и на магистральных путях Азербайджана, что приближает страну к международным стандартам.

Экономика и экология дают ощутимые плоды Технология AC дает не только технические преимущества. Эта система снижает потребление энергии, минимизирует затраты на техническое обслуживание и существенно уменьшает эмиссию углерода. Как итог, перевозка большего объема грузов осуществляется с меньшими затратами, иными словами, происходит экономическая оптимизация, возникает инвестиционная среда, соответствующая политике «зеленой» энергетики и принципам ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Такой подход укрепляет статус Азербайджана как ответственного транзитного партнера не только с экономической, но и с экологической точки зрения. Этот шаг имеет особое значение в контексте принятых Азербайджаном международных обязательств. Страна поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году и на 40% к 2050 году. Кроме того, в рамках объявленной в 2021 году концепции «зоны зеленой энергии» предусматривается обеспечение Карабаха и Восточного Зангезура возобновляемыми источниками энергии. В этом плане отказ от дизельной тяги и переход на переменный ток на железных дорогах напрямую способствуют выполнению обязательств Азербайджана в борьбе с изменением климата.

АЖД модернизирует парк вагонов В последние годы АЖД уделяет особое внимание модернизации парка вагонов. В настоящее время в распоряжении компании имеются 15 пассажирских поездов и 50 локомотивов, работающих на переменном токе, что обеспечивает более гибкие и быстрые перевозки. Кроме того, закупка АЖД 300 новых грузовых вагонов (200 полувагонов, 100 вагонов-платформ) еще больше расширила потенциал парка. Новые вагоны имеют стратегическое значение для адаптации к росту грузопотока и повышения качества обслуживания на международных транзитных маршрутах. Азербайджан, являясь одним из важнейших региональных акторов мировой торговли, одновременно проводит долгосрочные реформы в сфере транспорта и логистики для дальнейшего укрепления своих позиций. С этой точки зрения объединение в 2025 году Бакинского Порта с АЖД значительно расширило логистические возможности для Азербайджана. Эта интеграция сокращает временные затраты, минимизирует дополнительные логистические расходы и делает грузоперевозки более быстрыми и конкурентоспособными.

Доставка грузов из Азии в Европу через Бакинский порт становится более эффективной, что укрепляет роль Азербайджана на транзитной карте. В качестве первых положительных результатов этой интеграции можно указать тот факт, что за 8 месяцев 2025 года в Бакинском порту была осуществлена перевалка около 70 тысяч TEU контейнеров. Это более чем на 48% превышает показатели аналогичного периода (47154 TEU) прошлого года. Эти цифры позволяют предположить, что в текущем году объемы перевалки контейнеров в порту значительно превысят показатель 2024 года (76 775 TEU). К начальным успехам интеграции можно отнести и прием в августе 2025 года 40 блок-поездов из Китая в Азербайджан. Из них 12 были транзитными, 28 – импортными. В общей сложности с начала года в Азербайджане было принято 265 поездов, из которых 104 были транзитными и 161 – импортными. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 168 блок-поездов. Эти цифры отчетливо демонстрируют, что Азербайджан играет роль ключевого моста в грузоперевозках из Китая.