Польша ограничила полеты у границ с Беларусью и Украиной

Власти Польши ограничили полеты на востоке страны на границе с Беларусью и Украиной, начиная с 10 сентября. Ограничения будут действовать до 9 декабря 2025 года, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания.

В зоне, где ввели ограничения, круглосуточно запрещены полеты гражданских беспилотников. По ночам в этой зоне могут летать только военные самолеты, днем — воздушные суда, уведомившие о полете власти Польши. Кроме того, в зоне могут летать воздушные суда, которые оказывают экстренную помощь, в том числе во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.