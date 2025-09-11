USD 1.7000
EUR 1.9888
RUB 2.0028
Подписаться на уведомления
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу
Новость дня
НАТО о вторжении российских дронов в Польшу

Пугачева о Путине

12:23 2118

Алла Пугачева в большом интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказала о своем отъезде из России в 2022 году, поделилась воспоминаниями о Владимире Путине и Дмитрии Медведеве, а также высказалась о войне в Украине.

Пугачева призналась, что когда-то поддерживала Путина и голосовала за него, восхищаясь его речами: «Он говорил потрясающе правильные вещи. Даже про Украину. Все то, что я думала, он говорил. Это был просто кумир. Конечно, для меня сейчас шок».

О Медведеве певица отметила, что когда-то дружила с ним, но теперь воспринимает как совершенно другого человека: «Сегодня это другой человек, я такого не знаю. Так же как и от Владимира Владимировича я такого не ожидала».

Говоря о войне, Пугачева подчеркнула, что «всегда готова защищать родину, но происходящее для нее неприемлемо»: «Когда гибнут люди — и наши, и другой страны, это невыносимо». По ее словам, любой власти в СССР и России свойственна гордыня, которая, как она считает, является грехом.

На Зергерпалане бани не будет!
На Зергерпалане бани не будет!
13:44 279
Министр науки и образования о сборах денег в школах
Министр науки и образования о сборах денег в школах
13:44 286
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Трамп потребовал оставить Катар в покое
13:27 594
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
13:15 581
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
13:15 981
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
13:07 677
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема; все еще актуально
10 сентября 2025, 23:29 5269
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
12:46 1446
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
12:16 1854
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
11:49 741
Армяне ждут американцев и турок
Армяне ждут американцев и турок
11:03 2304

ЭТО ВАЖНО

На Зергерпалане бани не будет!
На Зергерпалане бани не будет!
13:44 279
Министр науки и образования о сборах денег в школах
Министр науки и образования о сборах денег в школах
13:44 286
Трамп потребовал оставить Катар в покое
Трамп потребовал оставить Катар в покое
13:27 594
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
Доходы России от нефти падают под ударами украинских дронов
13:15 581
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
Министр науки и образования допустил сокращение русского сектора
13:15 981
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
Россия и Индия не сошлись в цене: нефть пошла в Китай
13:07 677
А в чьих руках ниточка-то?
А в чьих руках ниточка-то? главная тема; все еще актуально
10 сентября 2025, 23:29 5269
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
Азербайджанский газ перестал поступать в Украину
12:46 1446
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
Спикер парламента Армении о понтах и российской военной базе
12:16 1854
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
Бунт против экономии: во Франции сотни задержанных
11:49 741
Армяне ждут американцев и турок
Армяне ждут американцев и турок
11:03 2304
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться