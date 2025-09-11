Пугачева о Путине

Алла Пугачева в большом интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказала о своем отъезде из России в 2022 году, поделилась воспоминаниями о Владимире Путине и Дмитрии Медведеве, а также высказалась о войне в Украине.

Пугачева призналась, что когда-то поддерживала Путина и голосовала за него, восхищаясь его речами: «Он говорил потрясающе правильные вещи. Даже про Украину. Все то, что я думала, он говорил. Это был просто кумир. Конечно, для меня сейчас шок».

О Медведеве певица отметила, что когда-то дружила с ним, но теперь воспринимает как совершенно другого человека: «Сегодня это другой человек, я такого не знаю. Так же как и от Владимира Владимировича я такого не ожидала».

Говоря о войне, Пугачева подчеркнула, что «всегда готова защищать родину, но происходящее для нее неприемлемо»: «Когда гибнут люди — и наши, и другой страны, это невыносимо». По ее словам, любой власти в СССР и России свойственна гордыня, которая, как она считает, является грехом.